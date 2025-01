Task force per salvare il territorio. Alluvioni, serve più prevenzione. La differenziata tra i punti di forza

I miglioramenti arrivano piano piano, lavorando intensamente sugli obiettivi e facendo passi da giganti per diventare più virtuosi, preparati ed efficienti. La voce ‘ambiente e servizi’ della classifica del Sole fa sorridere Bologna, che passa in due anni dal tredicesimo posto al settimo: il 2022, infatti, ha piazzato le Due Torri sul gradino numero tredici, mentre il 2023 sull’ottavo.

Il 2024, invece, ci conduce verso il settimo posto, mettendo nel cassetto un altro miglioramento. In questo settore le Due Torri totalizzano 703,30 punti, precedute da Podernone (710 punti) e seguite da Udine (702,50). Nel 2023, i punti accumulati sono stati ‘solo’ 586,8. Un netto miglioramento che, però, l’anno prossimo potrebbe trasformarsi in una medaglia. Il sogno, infatti, è quello di rientrare tra le prime tre virtuose in questo campo, che tratta dell’ecosistema urbano, della tutela e sicurezza del nostro territorio e anche della qualità della vita dei bambini, giovani e anziani.

Occhi puntati anche sugli impianti fotovoltaici e il servizio elettrico. A poter incidere negativamente nella prossima generazione della classifica è l’impatto che il dissesto idregeologico ha avuto sul nostro tessuto urbano, metropolitano e collinare lo scorso ottobre, quando alcune aree della città, dalla collina alla zona Costa-Saragozza e Corticella, sono state sommerse dall’acqua. E sui colli preoccupa ancora il rischio frane.

Trattando il tema dell’alluvione, il rischio (calcolato sulla popolazione in aree a pericolosità idraulica elevata) ci piazza all’ottantottesimo posto, con 9,50. La media italiana è di 4,68. La migliore è Bolzano, con un valore pari a zero, mentre Rimini è la peggiore con 26,70.

In merito alle frane, invece, il rischio ci fa arrivare 41esimi con un valore di 1,30, mentre la media nazionale è di 2,75.

Analizziamo ora quattro indicatori che inseriscono Bologna tra le prime dieci più virtuose, iniziando dal quarto posto conquistato nel campo del servizio elettrico: le irregolarità registrate sono molto basse (0,90 numero medio per utente), e siamo quarti per un soffio, visto che Forlì-Cesena, arrivata terza, segna 0,80. La media italiana è 2,20.

Nota di merito anche per la tassa di motorizzazione, che ci colloca quinti: le auto in circolazione ogni cento abitanti sono 54, leggermente in aumento rispetto al 2023 quando erano 53, mentre Venezia, che è prima, ne segna 44. Un ottimo risultato per Bologna, considerando che la media italiana è di 67,71. Buon esito anche per i Comuni con servizi per le famiglie interamente on line.

In valori percentuali, Bologna è al 90,30% ed è settima; Trieste, Ravenna e Prato – rispettivamente prima, seconda e terza – sono al 100%. Sull’ecosistema urbano, invece, Bologna è ottava.

Secondo l’analisi dell’Ispra, infine, Bologna è la prima grande città in Italia per la percentuale di raccolta differenziata. Nella classifica del Sole, invece, è trentesima con un valore di 0,73 contro una media di 0,64.

Mariateresa Mastromarino