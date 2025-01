Un territorio che favorisce gli investimenti

Per quanto riguarda il Lavoro e Affari, Bologna è al quarto posto generale nel nostro Paese. Il numero più incoraggiante e che fa ben sperare per il futuro, è quello dei laureati e altri titoli terziari: secondi in Italia e il 45% della forza lavoro sotto le Due Torri ha una laurea o un corso di formazione post-diploma, secondo i numeri dell’Istat riportati nella classifica del Sole24Ore. In crescita anche i dati dell’occupazione: 78,4% dei cittadini bolognesi lavora, rispetto al 66,4% che corrisponde alla media italiana.

Una Bologna che attrae sempre di più e lo testimoniano anche i dati: 1.422 presenze turistiche per chilometro quadrato e un aumento del 14% delle presenze sul territorio.

Questo invoglia anche le aziende straniere a investire sul nostro territorio, infatti, le società del capoluogo hanno un rapporto tra esportazioni di beni verso l’estero e valore aggiunto che raggiunge quasi il 50% di quota di export sul prodotto interno lordo italiano (44,3%).

Bene anche per quanto riguarda la presenza di imprese e di start-up innovative nella città metropolitana: sei nuove iscrizioni al registro delle attività ogni 100 imprese (11° posto nazionale) e nove start-up ogni mille società di capitale (13° posto nazionale), con un delta di fallimento dello 0,01 (la media italiana è di circa 5) ogni 100 imprese.