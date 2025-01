Valerio Veronesi: "Il futuro si costruisce avvicinanando i ragazzi alle imprese"

Le imprese di Bologna, cuore del sistema emiliano-romagnolo, "ci credono, non si arrendono mai e cercano sempre di fare meglio". E, attorno, hanno un territorio che le sostiene: questo, in sostanza, l’elemento principale che permette, nonostante le ombre che si addensano all’orizzonte, tra crisi internazionali e dazi minacciati, di continuare ad avere risultati economici di tutto rispetto. Ecco l’analisi di Valerio Veronesi, presidente della Camera di commercio di Bologna.

Presidente Veronesi, nella classifica del Sole 24 Ore, Bologna scende di alcune posizioni ma resta nella top ten, prima fra le aree metropolitane. A cosa si deve tale resilienza?

"A tre caratteristiche su tutte: crederci sempre, non arrendersi mai, fare meglio ogni giorno. Tutti gli imprenditori al mondo hanno questo mantra. Ma attorno devi avere un territorio che sia in grando di offrire servizi, collegamenti, infrastrutture per continuare ad alimentare la libertà di impresa e le capacità di competizione. Per questo Bologna e l’Emilia-Romagna sono in testa alle classifiche. Ma noi dobbiamo preoccuparci di quella che sarà la posizione di Bologna alla fine del 2025 e fra cinque, dieci anni. Siamo vivendo grandi e velocissimi cambiamenti che portano regole, modus operandi e scenari completamente diversi da quelli a cui finora abbiamo fatto riferimento. In questo cambiamento dobbiamo creare un nuovo modo di essere pmi. Il nostro modello economico e sociale non esiste senza la loro vitalità".

A livello di ricchezza e affari, gli indici sono in flessione: crescono le diseguaglianze e si impoverisce la popolazione. E anche secondo i vostri dati, il 2024 è stato un anno in cui le

imprese hanno faticato un po’ di più. Quali le ragioni?

"Una su tutte: l’incertezza. Quella nei mercati internazionali. I primi due mercati di riferimento del

nostro export sono Stati Uniti e Germania, due fra i paesi al mondo in maggiore metamorfosi. Incertezze nell’andamento dei tassi di interesse. Incertezza nella ricerca del personale. Incertezza sul clima che in un momento può spazzare via tutti i tuoi sacrifici. Questa incertezza ci sta mutando, ci costringe ad allenarci alla velocità del cambiamento. E ci rende sempre più consapevoli che da soli è quasi impossibile riuscire. C’è sempre più bisogno di quelli che, con un termine forse ormai da innovare, sono i corpi intermedi".

Quanto ha inciso un anno di cantieri pesante (e questo sarà anche più pesante, probabilmente) sulle imprese? Quanto le difficoltà per spostarsi in città?

"Le stiamo vivendo tutti, ma l’impatto indubbiamente più pesante è sui costi e tempi delle imprese, ogni giorno. Per questo la Camera di commercio è intervenuta subito con contributi a favore di tutte le aziende che hanno visto diminuire il fatturato per avere davanti un cantiere. Aziende che sopportano sacrifici a beneficio della futura mobilità di tutti. Bologna fra poco non sarà più la stessa, ma ora non c’è imprenditore o lavoratore che non soffra pesantemente questa situazione".

Nonostante sia ben piazzata in classifica a livello di laureati e laureate, a Bologna come in Italia si vive il problema del reperimento di manodopera qualificata? Cosa fare per migliorare?

"È un punto sul quale stiamo lavorando molto su più fronti con scuole e famiglie. Con progetti che avvicinano i ragazzi all’impresa sin dalle scuole medie. Certificando le competenze che hanno, oltre il percorso di studi che stanno facendo. Avvicinandoli ai dati sulle professionalità richieste. Bologna offre molto, ne devono essere consapevoli. È uno dei grandi pilastri nella costruzione del nostro futuro".

Anche il tema casa incide sull’attrattività nei confronti di cervelli e lavoratori. Come si stanno muovendo le istituzioni? Quali azioni si possono intraprendere nel breve e medio periodo?

"È un tema complesso. Molte sono le imprese che pur di trattenere determinate competenze mettono a disposizione alloggi e servizi. Il tema casa è uno dei temi più connessi al lavoro"

Un altro tema è la fuga dal posto di lavoro, in forte aumento. Come si bilancia l’aumento necessario degli stipendi con il rischio di innescare una dinamica inflattiva?

"Si fugge dal posto di lavoro per scelte di vita molto personali. Il tema più delicato è quello che riguarda le donne che compiono questa scelta ma vorrebbero doverla fare. Le imprese non possono e non vogliono privarsi delle loro competenze e talenti. Per questo stiamo lavorando ad un progetto importante per trattenere i genitori nel lavoro che hanno scelto".

Andrea Bonzi