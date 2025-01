Welfare, un anno ’senza medaglie’. Speranza di vita a quota 84 anni, ma aumentano le persone sole

Bologna la Dotta, la Grassa e la Rossa. Il nostro motto, rinomato e storico, riceve un colpo basso dalla classifica elaborata dal Sole, in un ampio comparto che è da sempre la punta di diamante del nostro territorio e tessuto metropolitano. Un indicatore che è rappresentativo per la terza tappa dei sottoindicatori della graduatoria finale: quello denominato ‘demografia e società’, che comprende gli ampi ventagli del welfare e della salute. L’armadio dei trofei, per il 2024, rimane a bocca asciutta di medaglie in questo specifico ambito, passando dal primo posto in classifica al ventunesimo gradino. Una caduta libera ad alta quota, praticamente, che consegna a Bologna 647,46 punti, nettamente inferiori rispetto a quelli del 2023, quando ne ha totalizzati 675,9.

La prima in classifica per ‘demografia e società’ ora è Bolzano, con 728,72 punti. Dopo le ultime performance da dieci e lode, Bologna perde quota e lo dimostrano alla perfezione i sottoindicatori analizzati. Solo in due dei quindici parametri presi in considerazione, la città dei Portici si colloca in una buona posizione, anche se per le medaglie dovremo aspettare, forse, il prossimo anno.

Ma vediamo in cosa Bologna riesce ancora a difendersi: siamo quinti per l’emigrazione ospedaliera, cioè per le dimissioni di residenti avvenute in altra regione, con una percentuale di 3,1%. Rientriamo nella top ten, occupando il decimo gradino, per la qualità della vita delle donne, calcolo basato su indice sintetico su dodici parametri. In questo caso, i punti guadagnati sono stati 669,30, preceduti per un soffio da Modena, che ne conquista 670. La prima è Firenze con un punteggio di 706,90. Anche su questa voce, come per il gender gap considerato nella tappa intermedia precedente, Bologna può e deve sicuramente fare di più, anche alla luce della perdita di venti posizioni.

Per i medici specialisti (per diecimila abitanti), Bologna è undicesima con 44,90 punti e preceduta da Firenze, che ne ha 45,10. Regina sull’Olimpo, invece, Cagliari con 63,60. Nel settore che analizza gli iscritti all’Aire (Anagrafe Italiani residenti all’estero), la città delle Due Torri si posiziona al dodicesimo posto, mentre siamo quattordicesimi sul saldo migratorio totale e sull’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione. Passiamo all’ampio comparto della natalità: l’età media al parto – espressa in anni, calcolata considerando i soli nati vivi – è indicativamente di 33 anni, abbastanza in linea con la media nazionale che è di 32,50; la speranza di vita alla nascita ha un numero medio di anni di 83,9 e posiziona Bologna al posto numero ventitré. Guardando al numero di anni, non c’è molta differenza con la prima in classifica, ossia Firenze che ne ottiene 84,70. Caserta, invece, è ultima con 81,10 anni. In base all’indice della solitudine, considerando persone sole in percentuale sul totale dei nuclei, Bologna è 102esima.

