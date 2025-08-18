Centoform: formazione finanziata per un futuro sostenibile e competitivo

In un contesto sempre più orientato alla sostenibilità e all'innovazione digitale, Centoform si conferma come ente di riferimento in Emilia-Romagna per la formazione finanziata, offrendo opportunità concrete a giovani, professionisti e imprese che vogliono affrontare con successo le sfide del futuro. Accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, opera da oltre 20 vent’anni sul territorio, con sede centrale a Cento e presidi attivi a Parma, Bologna e Ferrara. Centoform da anni eroga corsi altamente qualificanti, finanziati grazie ai fondi della Regione Emilia-Romagna, del PNRR e dei fondi interprofessionali, ideati per rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro.

Il mese di maggio, in particolare, è strategico per chi si affaccia oggi al mondo del lavoro o cerca un nuovo posizionamento professionale: diplomandi, neo-diplomati, laureandi e neo-laureati trovano in Centoform percorsi concreti per dare forma a un progetto professionale solido, attuale e coerente con le trasformazioni in corso. I corsi finanziati – quindi interamente accessibili senza oneri economici – coprono ambiti ad alta occupabilità come la Green Transition, l'economia circolare e la digital transformation, integrando le tecnologie emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale.

Per chi desidera un’identità professionale distintiva e riconoscibile sul mercato, Centoform propone percorsi altamente tecnici e mirati. I corsi per diventare Analista dati geospaziali, geografici e satellitari da sensori IoT (in svolgimento a Bologna) e Tecnico in Building Information Modeling - BIM (in svolgimento a Cento), si rivolgono rispettivamente a chi desidera lavorare nell’ambito della data intelligence e della gestione territoriale, acquisendo competenze su strumenti GIS, telerilevamento, analisi da immagini satellitari e sensoristica IoT per applicazioni ambientali, urbanistiche e produttive e a chi vuole gestire progetti di costruzione e riqualificazione attraverso software avanzati di modellazione digitale, con sbocchi in studi tecnici, imprese edili, uffici pubblici e aziende di progettazione integrata. In particolare, il Tecnico BIM prepara futuri professionisti in grado di digitalizzare e gestire in modo integrato progetti edilizi, con competenze su modellazione 3D, computi, rilievi integrati, sicurezza e gestione delle fasi di cantiere.

Il profilo del Disegnatore meccanico esperto in eco-design, invece, si svolgerà nella sede di Parma ed è perfetto per chi vuole coniugare competenze tecniche di CAD 3D con una visione orientata all’innovazione sostenibile, al redesign di prodotti e all’ottimizzazione dei processi industriali. Tutti i corsi rilasciano, al termine, un attestato di qualifica professionale riconosciuto.

Chi desidera approcciare questi percorsi può accedere agli open day online in svolgimento il 4 giugno (Tecnico BIM), il 10 giugno (Analista dati geospaziali) e il 12 giugno (Disegnatore esperto in eco-design) tramite il sito web centoform.it.

Fondi Interprofessionali e Regione Emilia-Romagna: obiettivo competitività per imprese e professionisti

I fondi interprofessionali per la formazione, istituiti con la legge 388/2000, nascono per promuovere la competitività delle imprese e garantire l’occupabilità dei lavoratori e si alimentano con lo 0,30% dei contributi versati dalle imprese aderenti.

Centoform è un ente qualificato presso Fondimpresa e Fondirigenti e supporta le aziende nell’analisi dei fabbisogni formativi e nella ricerca e gestione dei finanziamenti disponibili.

Attualmente è attivo il Catalogo Fondimpresa, che propone corsi in partenza in autunno su tematiche che spaziano dalle lingue straniere all’informatica, dal marketing all’intelligenza artificiale, dalla qualità alla sostenibilità.

Tramite i bandi della Regione Emilia-Romagna, focalizzati sulle filiere edilizia, meccanica, geospaziale e agroalimentare, il supporto è esteso anche ai liberi professionisti che puntano a integrare nuove tecnologie come l’AI, la modellazione 3D, o la gestione intelligente dei dati nel proprio lavoro quotidiano.

Grande attenzione è dedicata anche alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, con soluzioni in aula, a distanza e in e-learning.

La qualità dell’offerta formativa è garantita da una rete solida di accreditamenti: il sistema ISO 9001 – EA 37 certifica l’eccellenza dei processi, mentre il riconoscimento come Autodesk Authorized Training Center conferma la specializzazione su software ad alto contenuto tecnologico.

Non solo formazione: ricollocazione, tirocini e ricerca&selezione

Oltre alla formazione, Centoform offre servizi personalizzati a supporto dello sviluppo organizzativo e del capitale umano delle imprese. Il servizio di ricollocazione professionale è pensato per accompagnare aziende e lavoratori nei processi di riorganizzazione, aiutando i dipendenti a reinserirsi nel mercato con percorsi strutturati di bilancio di competenze, formazione mirata e coaching individuale.

Centoform supporta inoltre le imprese nella gestione di tirocini formativi, contratti di apprendistato e progetti di recruiting, offrendo un servizio completo dalla pubblicazione dell’annuncio alla preselezione dei candidati. L’obiettivo è garantire un inserimento efficace, sostenuto da strumenti concreti e da una rete territoriale consolidata.

Dalla formazione al placement: Centoform al fianco dell’Università di Ferrara nel progetto UnifeTalentLink

L’impegno di Centoform non si esaurisce in aula. L’ente è partner attivo anche nei progetti che mirano a facilitare il passaggio tra formazione e occupazione, come UnifeTalentLink, il progetto con cui l’Università degli Studi di Ferrara, capofila e promotrice dell’iniziativa, rafforza il suo impegno per accompagnare studenti e laureati nella transizione dall’università al mondo del lavoro. Centoform, insieme ad altri attori del territorio, partecipa come partner attuatore, contribuendo a costruire un ecosistema orientato al talento, all’innovazione e alla permanenza delle competenze in Emilia-Romagna.

La sfida al centro di UnifeTalentLink è chiara: valorizzare i talenti in uscita dall’università, trattenere le competenze in regione, favorire un incontro efficace tra studenti e sistema produttivo. Il progetto, finanziato nell’ambito della Legge Regionale 2/2023 e del PR FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027, propone una visione integrata del placement universitario, combinando orientamento personalizzato, coinvolgimento delle imprese e sviluppo delle competenze green e digitali.

Al fianco dello sportello di orientamento individuale, Centoform offre supporto personalizzato nella definizione di percorsi coerenti con le esigenze produttive del territorio, contribuendo infine all’analisi dei fabbisogni delle imprese per sviluppare servizi di career matching mirati e aggiornati.

Il progetto UnifeTalentLink non è solo un’opportunità per i giovani, ma anche una leva per la crescita del territorio. La rete generata con l’Ateneo di Ferrara e gli altri partner, testimonia come la sinergia tra università, enti di formazione, istituzioni e imprese possa generare un modello virtuoso di sviluppo sostenibile, capace di trattenere il capitale umano e di proiettarlo verso un futuro professionale solido, innovativo e locale.

Scopri di più centoform.it

Tel: 051 6830470

Via Nino Bixio 11, 44042 Cento (FE)