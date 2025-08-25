Formazione d’élite a Ferrara: due Summer School gratuite per prepararsi al futuro del lavoro

Quando la formazione si fa strategica
Crescere, capire, anticipare: oggi più che mai servono competenze concrete, trasversali, aggiornate alle sfide del mondo del lavoro. Per questo Centoform, in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara, propone dueSummer School gratuite e intensive rivolte a studenti universitari, laureandi e neolaureati dell’Emilia-Romagna. Si svolgeranno a Ferrara, dal 1° al 22 settembre 2025, nell’ambito del progetto Unife Talent Link.
Professione Futuro: comunicare, collaborare, innovare
In un mercato del lavoro sempre più competitivo e fluido, saper comunicare in modo efficace, collaborare in contesti multidisciplinari e adattarsi al cambiamento non è un "plus", ma un requisito essenziale. La Summer School “Professione Futuro: comunicare, collaborare, innovare”, promossa da Centoform in collaborazione con l’Università di Ferrara, nasce per offrire a giovani universitari e neolaureati un’esperienza intensiva, gratuita e immersiva nel cuore delle competenze trasversali. Il percorso unisce momenti laboratoriali, simulazioni e moduli formativi per allenare le skill più richieste nel lavoro contemporaneo: public speaking, problem solving, lavoro in team, creatività applicata e mindset innovativo. Un’opportunità concreta per valorizzare il proprio profilo professionale prima di entrare o rientrare nel mondo del lavoro. La Summer School si svolge a Ferrara dal 23 al 27 settembre 2025 ed è interamente finanziata, con posti limitati e selezione in base a motivazione e curriculum.
Maggiori informazioni sul corso QUI.
Finanza agevolata: strumenti, normative e pratiche per accedere agli incentivi pubblici
Conoscere i meccanismi della finanza agevolata è oggi un vantaggio competitivo per imprese, consulenti e professionisti. Ma è anche una leva cruciale per i giovani che vogliono formarsi su strumenti concreti di innovazione e sviluppo economico. La Summer School “Finanza agevolata: strumenti, normative e pratiche per l’accesso agli incentivi pubblici”, realizzata da Centoform in collaborazione con Unife, è un percorso gratuito di alta specializzazione rivolto a laureandi e neolaureati in ambito economico, giuridico e gestionale. Il programma alterna lezioni frontali, analisi di bandi, esercitazioni pratiche e incontri con esperti del settore: focus su fondi europei, PNRR, incentivi alle imprese, procedure e strategie di progettazione. Un'occasione per sviluppare competenze tecniche spendibili nei contesti aziendali, consulenziali e istituzionali. La Summer School si tiene a Ferrara dal 9 al 13 settembre 2025, con posti limitati e iscrizione gratuita previa selezione.
Entrambe le Summer School si svolgono con una formula ibrida: lezioni online, laboratori in presenza, momenti di confronto con professionisti e simulazioni operative. Ogni percorso è aperto a 15 partecipanti, per garantire qualità, interazione e supporto personalizzato.
Maggiori informazioni sul corso QUI.
A chi sono rivolte
Studenti universitari iscritti all’Università degli Studi di Ferrara e laureandi/laureati di un’Università con Ateneo in Emilia-Romagna.
Selezioni e iscrizioni
Le iscrizioni chiudono il 28 agosto 2025.
Perché partecipare
Questi percorsi offrono un’esperienza formativa intensiva, applicata, strategica: in tre settimane si acquisiscono competenze spendibili subito, si lavora in gruppo, si costruisce una visione professionale solida. Un’opportunità concreta per costruire il proprio profilo lavorativo su basi attuali e richieste dal mercato.
Scopri di più www.centoform.it Tel: 051 6830470 Via Nino Bixio 11, 44042 Cento (FE)