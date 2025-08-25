Progettazione digitale e BIM: Centoform forma i tecnici del patrimonio edilizio del futuro

Una figura centrale per la transizione digitale dell’edilizia

La trasformazione digitale nel settore delle costruzioni non è più una tendenza: è una rivoluzione in atto. Il profilo del Tecnico specializzato in Building Information Modeling (BIM) è oggi tra i più ricercati da studi di progettazione, imprese di costruzione e pubbliche amministrazioni. Il BIM consente di modellare edifici e infrastrutture in 3D, integrando tempi (4D), costi (5D), efficienza energetica (6D) e gestione del ciclo di vita. Si tratta di un cambio di paradigma radicale rispetto al CAD tradizionale: il BIM non disegna semplicemente, coordina, simula e ottimizza. Il corso offre competenze tecniche avanzate, ma anche una chiave d’accesso al mondo degli appalti pubblici, dove il BIM è sempre più spesso obbligatorio per legge, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti. Non solo: integra la sostenibilità progettuale, attraverso analisi LCA e modelli coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo. Un’opportunità concreta, gratuita e strategica per entrare da protagonisti in un settore ad alto impatto occupazionale e ambientale.

Un percorso strutturato, con stage in azienda e software professionali

Il corso ha una durata di 500 ore, di cui 150 in stage presso aziende del settore, e consente di conseguire la qualifica professionale EQF 5, riconosciuta a livello nazionale. È pensato per formare tecnici in grado di:

utilizzare software BIM come Revit, Navisworks, Dynamo

come Revit, Navisworks, Dynamo modellare edifici in 3D e redigere computi metrici

gestire il ciclo di vita degli edifici (costruzione, manutenzione, dismissione)

coordinare progetti multidisciplinari

utilizzare tecnologie di rilievo come laser scanner e fotogrammetria

Una formazione aggiornata alle esigenze del settore

Il percorso fornisce competenze tecniche e digitali fondamentali per operare in un contesto edilizio sempre più regolato da norme digitali e approcci collaborativi. Il corso affronta anche aspetti legati alla sicurezza sul cantiere, alla normativa tecnica e alla sostenibilità ambientale dei progetti.

Requisiti di accesso

Possono partecipare:

diplomati o laureati

occupati o disoccupati

residenti o domiciliati in Emilia-Romagna

È richiesta motivazione e coerenza del profilo formativo con gli obiettivi del corso. La selezione avviene tramite colloquio e analisi del CV. Il corso è interamente gratuito, grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo.

Una qualifica professionale per il futuro

Il corso si conclude con il rilascio della qualifica di Tecnico in Building Information Modeling – EQF 5, un titolo riconosciuto su tutto il territorio nazionale, che rappresenta un vero e proprio passaporto professionale per chi desidera inserirsi nel settore delle costruzioni digitali.

Centoform: qualità certificata e rete di imprese partner

Centoform è Autodesk Authorized Training Center e opera con certificazione ISO 9001 EA37 per la formazione professionale. Collabora con imprese, studi tecnici ed enti pubblici per garantire percorsi coerenti con i fabbisogni reali del mercato.

Maggiori informazioni sul corso QUI.

Scopri di più www.centoform.it Tel: 051 6830470 Via Nino Bixio 11, 44042 Cento (FE)