FERRARA, PATRIMONIO UNESCO: GLI EVENTI PER I 30 ANNI DI ECCELLENZA TRA ARTE E NATURA

Nel 2025 Ferrara celebra i trent’anni dall’inserimento del suo centro storico nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, riconoscimento che ricorda l’importanza della città estense e del suo territorio come testimoni di un’epoca di splendore e innovazione, esteso poi nel 1999 al Delta del Po e alle Delizie Estensi.

I trent’anni di Ferrara patrimonio dell’Umanità sono un’occasione importante per riscoprire il fascino senza tempo della città e del suo territorio: è stata la prima città moderna d’Europa, un esempio straordinario di pianificazione urbanistica rinascimentale. L’Addizione Erculea voluta da Ercole I d’Este e progettata da Biagio Rossetti ha armonizzato architettura, spazi urbani e paesaggio, creando un modello che ha influenzato lo sviluppo delle città nei secoli successivi.

Concerti, mostre e convegni, rievocazioni storiche arricchiranno Ferrara nell'anno di celebrazioni, un progetto frutto del lavoro tra il Comune di Ferrara, la Fondazione Teatro Comunale, Fondazione Ferrara Arte, Ferrara Musica, Ferrara Tua, Fondazione Palio di Ferrara e Festina Lente. Dal tema enogastronomico ai percorsi proposti in bici, l’obiettivo è valorizzare la storia e le tradizioni di Ferrara, parlando del passato in una promozione attenta e moderna, rispettosa del patrimonio.

Il Sindaco Alan Fabbri ha presentato con orgoglio il programma del trentennale: “Un ricchissimo calendario di appuntamenti dedicati alla nostra città, un vero e proprio omaggio a Ferrara in un anno così importante come quello del trentennale del riconoscimento Unesco, una festa che fino a dicembre animerà la città in tutto il suo splendore. La grande novità di quest’anno sarà la collaborazione con il cantautore Angelo Branduardi, con un progetto musicale che realizzerà appositamente su Ferrara. Questo calendario, però, non sarebbe possibile se, in parallelo, in questi anni non avessimo lavorato per una più ampia valorizzazione della città, con opere di restauro, di riqualificazione e di salvaguardia dei monumenti e dei palazzi che la caratterizzano. Penso agli interventi a Palazzo dei Diamanti, a Palazzo Schifanoia e i prossimi edifici come Palazzo Massari che a fine restauro riapriranno, alla sistemazione delle antiche Mura, alle nuove ciclabili realizzate e al progetto sulla Darsena, in un'ottica di valorizzazione di Ferrara anche come ponte tra terra e acqua. Questi e moltissimi altri interventi sono tasselli per restituire Ferrara ancora più bella, più attrattiva e più funzionale ai suoi cittadini e ai tanti turisti che la stanno scegliendo”.

Gli eventi

Lo spettacolo del Palio di Ferrara, tra i più antichi al mondo, animerà le vie del centro la sera del 31 maggio, con i figuranti della Fondazione Palio Città di Ferrara in abiti in stile rinascimentale, la mostra fotografica “Ferrara città europea e del Rinascimento” in Rotonda Foschini con gli scatti di Pierluigi Benini (dal 15 settembre al 30 novembre). Il 22 giugno in Certosa alle 6 “Concerto all’alba” e alle 21 “Concerto al tramonto”. Mercoledì 25 giugno in piazza Ariostea “Morricone suona Morricone”: il figlio Andrea darà forma ad uno spettacolo dal vivo con le musiche delle più celebri arie di papà Ennio, compositore da premio Oscar. Ancora: visite guidate ai palazzi storici (monumenti aperti 18 e 19 ottobre), le tappe in “bici nel Rinascimento” per scoprire la città ed i luoghi Unesco (28 giugno, 29 luglio, 27 settembre e 25 ottobre). L’artista ferrarese Claudio Gualandi realizzerà un’opera dedicata a Ferrara; il grafico e illustratore collaborerà inoltre con il Comune per la realizzazione di un francobollo celebrativo. A ottobre chef Cracco curerà la Cena di gala degli Este, un sontuoso banchetto rinascimentale ispirato alle ricette di Messisbugo, il celebre cuoco della corte estense; a dicembre tempo di concerti con coro polifonico di Santo Spirito tra Requiem e Messiah. Angelo Branduardi porterà tutto a sintesi.

Un 2025 sotto il segno dell’Unesco per Ferrara, da trent’anni patrimonio dell’umanità, bella da sempre.

Il calendario completo degli eventi è disponibile a questo link https://www.comune.ferrara.it/ferrara-30-unesco