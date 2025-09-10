RIAPERTA LA PALAZZINA MARFISA D’ESTE A FERRARA, LUOGO SIMBOLO DELLA CITTÀ

Palazzina Marfisa d’Este ha riaperto le porte al pubblico, restituendo a Ferrara uno dei suoi luoghi simbolo. Dopo un importante restauro strutturale e impiantistico, la storica dimora affacciata su corso Giovecca si presenta in una veste completamente rinnovata, con un percorso museale che unisce memoria storica, tecnologia e accessibilità. La riapertura avviene in occasione di un anniversario speciale: i trent’anni dall’inserimento di Ferrara nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

L’intervento, promosso dal Comune di Ferrara attraverso i Servizi Beni Monumentali e Cultura, Turismo e Rapporti con l’Unesco, insieme alla Fondazione Ferrara Arte e alla Soprintendenza, ha avuto l’obiettivo di valorizzare l’identità architettonica e decorativa del palazzo, adeguandolo alle esigenze di un museo moderno e inclusivo. Il nuovo percorso integra strumenti multimediali, audioguide in italiano, inglese e LIS, oltre a itinerari tattili e schede multisensoriali, per garantire un’esperienza di visita accessibile a tutti.

Costruita tra il 1556 e il 1560 da Francesco d’Este, la Palazzina è legata alla figura della figlia Marfisa, donna colta e protagonista della vita culturale ferrarese tra Cinque e Seicento. Dopo secoli di alterne vicende, la dimora fu restaurata nei primi anni del Novecento e, nel 1938, riallestita dal museografo Nino Barbantini come spazio di rappresentanza. Attraverso l’acquisto di arredi, dipinti e oggetti antiquari, Barbantini volle evocare l’atmosfera di una residenza rinascimentale. Col tempo, però, parte di queste opere venne spostata, modificando l’allestimento originario.

Il progetto attuale ha permesso di ricostruire e arricchire il percorso museale grazie alla collaborazione con BPER Banca, proprietaria di molti arredi storici, e si arricchisce ulteriormente di medaglie, monete e ceramiche provenienti dalle collezioni civiche e dalle raccolte della Fondazione Estense. Oggi il museo comprende otto sale e oltre 160 opere esposte, tra cui ceramiche, medaglie, monete e strumenti musicali. Il racconto della storia della Palazzina e dei suoi protagonisti è supportato da pannelli, infografiche e installazioni digitali.

Un elemento distintivo del rinnovamento è il nuovo sistema di illuminazione, studiato per valorizzare i preziosi soffitti a grottesche e le decorazioni degli ambienti. La luce artificiale si integra con quella naturale, consentendo di ammirare dettagli rimasti a lungo in ombra.

Questa riapertura rappresenta una tappa importante nel percorso di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura cittadina. Dopo le chiusure seguite al sisma del 2012, il ritorno della Palazzina Marfisa alla fruizione pubblica testimonia la volontà di restituire spazi rinnovati, accessibili e in linea con le più recenti norme museografiche. Il progetto ha migliorato non solo la struttura e la conservazione delle opere, ma anche l’esperienza di visita, rispondendo alla crescente attenzione verso inclusività e sostenibilità.

Il percorso museale accompagna i visitatori in un viaggio tra storia, arte e vita quotidiana alla corte estense. Si apre nella Sala delle Imprese, dedicata a Francesco d’Este, dove monete e medaglie illustrano la figura del fondatore. La Loggetta dei Ritratti è invece dedicata a Marfisa, con opere e contenuti multimediali che ne raccontano la vita e il legame con le arti e con Torquato Tasso.

La Sala di Fetonte espone frammenti di pavimenti rinascimentali che ricostruiscono l’aspetto originario degli ambienti. La Sala dei Banchetti conserva arredi e dipinti selezionati da Barbantini, restituendo l’atmosfera di una fastosa dimora del Cinquecento.

Uno degli spazi più suggestivi è lo Studiolo, che ospita una rara mandola settecentesca, recentemente restaurata, e un percorso multimediale dedicato alla musica di corte. L’esperienza sonora contribuisce a ricreare l’eleganza e la raffinatezza della Ferrara rinascimentale.

La visita prosegue nella Sala Grande, dove sono esposte ceramiche provenienti dalle collezioni civiche e della Fondazione Estense, che raccontano le tecniche e le tipologie diffuse in città all’epoca di Marfisa. Il percorso si conclude nella Sala del Camino, dove infografiche e strumenti digitali ripercorrono le vicende della Palazzina e le scelte museografiche di Barbantini.

Con questa riapertura, Ferrara arricchisce la sua offerta culturale e conferma l’impegno nella valorizzazione del proprio patrimonio storico. La Palazzina Marfisa torna a essere un luogo vivo e accogliente, capace di coniugare la memoria del passato con le esigenze di un museo contemporaneo, in linea con la visione strategica di una città che celebra i trent’anni di riconoscimento Unesco guardando al futuro.

Info e prenotazioni: https://www.museiferrara.it/palazzina-marfisa-deste/