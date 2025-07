Dal Barocco al Classico, si parte con gli “Spontini days” il 17 luglio

Ogni anno il Festival Pergolesi Spontini è l’occasione per scoprire una terra fatta di ricchezze celate, dolci colline, grandi sapori e tradizioni intatte. Un’esperienza di turismo e cultura nei luoghi in cui sono nati i compositori Pergolesi e Spontini, tra Jesi, Maiolati Spontini e gli splendidi borghi della Vallesina.

L’edizione 2025, la 25esima, si lascia trasportare quest’anno dal filo conduttore “Viaggi e Miraggi” su 4 percorsi pensati per diversi target di pubblico: i concerti “Dal Barocco al Classico”, quelli “Dal Jazz ai confini del Pop”, il percorso “Bimbi al Festival” per serate in famiglia, e “Non solo musica” con tanti appuntamenti di teatro-cabaret, gioco, vino, danza, circo contemporaneo, sacrum, narrazione, social opera.

Ad inaugurare il Festival e il percorso “Dal Barocco al Classico” sono gli Spontini Days a Maiolati Spontini, omaggio al grande musicista marchigiano (1774-1851) che fu compositore di imperatori e re, a Parigi con Napoleone e a Berlino con Federico Guglielmo III di Prussia. Nel concerto “Les femmes de Spontini” (17 luglio), una carrellata di eroine e protagoniste delle più belle opere di Spontini, affiancate a pagine appositamente composte da giovani autori del conservatorio pesarese: Tommaso Sgammini, Elia Palazzi, Niccolò Giacomucci e Luca Pontolillo. Cantano i soprani Anna Maisuradze e Sofiia Matviienko, al pianoforte Carlo Morganti e Camilla Chiga. Il concerto, una nuova commissione del Festival Pergolesi Spontini, è in collaborazione con Accademia d’Arte Lirica di Osimo e Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

Alcune delle colonne sonore più belle, considerate dei “classici” nel mondo del cinema, da Ryuichi Sakamoto a John Williams, da Ennio Morricone a Astor Piazzolla, sono le protagoniste in “Soundtrack”, il concerto del 23 luglio in Piazza Barcaroli a Morro D’Alba, con Marco Attura alla direzione del Time Machine Ensemble.

Il 3 agosto a Jesi, in Piazza Federico II, i musicisti dell’Orchestra della Toscana eseguono alcune fra le più belle arie del “Don Giovanni” di Mozart, in uno spettacolo a cavallo tra musica classica e teatro, tra approccio serio e dissacrante, tra emozione e divertimento nello stile del narratore Alessandro Riccio.

A settembre, da non perdere i concerti de I Solisti Aquilani (4/9), di Pasquale Iannone al pianoforte (10/9), i quattro concerti “Residart” con musica da camera (10.11-12-13/09), e il concerto “Non solo Oscar. Viaggi e Miraggi” (8/9).

