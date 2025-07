Dal jazz al pop, tutti i colori della musica al “Pergolesi Spontini”

I tanti colori della musica sono i protagonisti del XXV Festival Pergolesi Spontini, in un cartellone di oltre 30 appuntamenti che, dal 17 luglio al 28 settembre, tra Jesi, Maiolati Spontini e i borghi della Vallesina, sorprende gli spettatori con una grande varietà di linguaggi e proposte. Intorno al filo conduttore 2025, dal titolo “Viaggi e Miraggi”, si dipanano i 4 percorsi dedicati a vari target di pubblico: “Dal barocco al classico”, “Dal jazz ai confini del pop”, “bimbi al festival” e “Non solo musica”.

Tra jazz e pop è il concerto “Cartoon night” (19 luglio ore 21, Piazza Federico II a Jesi), nuova commissione del Festival Pergolesi Spontini in coproduzione con Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia e Mittelfest2025. Cantante, attrice, eclettica artista con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione, Tosca sarà la protagonista, insieme alla potenza sinfonica della FVG Orchestra, per l’occasione diretta da Marco Attura, di una serata magica, adatta a tutti, grandi e bambini. In programma suite orchestrali e alcune delle più celebri canzoni tratte dai più bei film d’animazione da Disney a Pixar, da Dreamworks a Studio Ghibli.

Stesso palco per il concerto “Gershwin and Bernstein Songbook”, il 22 luglio ore 21, con musiche di due grandi autori del ‘900, Gershwin e Bernstein, rielaborate dai compositori Marco Attura e Gianluca Piombo, per una nuova commissione al debutto. Torna, come ensemble in residenza al Festival Pergolesi Spontini, il Time Machine Ensemble, qui diretto da Marco Attura, e con le intense voci del soprano Nikoletta Hertsak e del tenore Joseph Dahdah.

La musica d’autore è protagonista con i concerti di Simone Cristicchi e di Eugenio Finardi.

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2025 con “Quando sarai piccola”, Cristicchi torna a Jesi il 26 luglio ore 21 con il live “Dalle tenebre alla luce. Summer tour 2025”, ripercorrendo le tappe più significative della carriera, fino alle profondità dell’ultimo concept-album. Impreziosisce la serata lo Gnu Quartet, per un incontro tra la delicatezza della musica da camera e l’energia del rock d’autore. Il 2 agosto, Eugenio Finardi sale sul palco di Piazza Federico II per festeggiare i 50 anni di carriera con il live “Tutto ’75 – 25”: tra grandi successi e brani tratti dal nuovo album omonimo, la sua voce è uno strumento duttile e raffinato, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso testi che toccano temi universali.

Il 5 settembre ore 21 il Teatro Moriconi è tutto per Rita Marcotulli, la signora del jazz tricolore, interprete sensibile e raffinata compositrice qui in un travolgente “Autoritratto” al pianoforte.

