Finardi, Cristicchi, Tosca, Oblivion e Sergio Bernal accendono l’estate di Jesi

I concerti di Eugenio Finardi e di Simone Cristicchi, FVG Orchestra e Tosca interpreti delle colonne sonore dei più bei film d’animazione con, gli Oblivion e i brani più divertenti del loro repertorio, il re del flamenco Sergio Bernal, la grande musica di Gershwin and Bernstein. Sono solo alcuni tra i tanti eventi sotto le stelle proposti dal XXV Festival Pergolesi Spontini, la rassegna musicale in scena dal 17 luglio al 28 settembre tra Jesi, Maiolati Spontini e i comuni della Vallesina. Protagonista dei grandi eventi all’aperto è Piazza Federico II a Jesi.

La piazza della città marchigiana dove nacque, nel 1194, il grande imperatore Federico II di Svevia accoglie il 19 luglio “Cartoon night”, con la partecipazione di Tosca che, sotto la direzione di Marco Attura e con la FVG Orchestra, in collaborazione con Mittelfest, è protagonista di una serata magica, adatta a tutti, grandi e bambini: in programma suite orchestrali e alcune delle più celebri canzoni tratte dai più bei film d’animazione da Disney a Pixar, da Dreamworks a Studio Ghibli.

Il 20 luglio gli Oblivion, i cinque scatenati artisti della parodia musicale, propongono i pezzi più divertenti del loro repertorio. Il 22 luglio appuntamento con il concerto lirico “Gershwin and Bernstein Songbook” con musiche dei due compositori rielaborate da Marco Attura e Gianluca Piombo, cantano il soprano Nikoletta Hertsak e il tenore Joseph Dahdah, suona il Time Machine Ensemble diretto da Marco Attura (nuova commissione).

Il 25 luglio il Festival propone il racconto musicale per bimbi “Le quattro stagioni e Piccolo Vento” su musiche di Vivaldi, spettacolo vincitore del premio Briciola di Fiaba 2012. Il 26 luglio sul palco di Piazza Federico II c’è Simone Cristicchi, che, reduce dal successo di Sanremo 2025, torna con un nuovo progetto live dal titolo “Dalle tenebre alla luce”; partecipa Gnu Quartet.

Il 27 luglio uno spettacolo affascinante con Sergio Bernal, re del flamenco e star internazionale, ispirato alla cultura gitana, tra vertiginosi assolo e raffinati pas de deux e pas de trois, con la direzione artistica di Ricardo Cue. Le musiche, fa De Falla a Ravel, sono eseguite dal vivo da un trio di voce, chitarra e percussioni.

Il 31 luglio appuntamento con il circo contemporaneo di Nando e Maila per un sorprendente concerto di attrezzi circensi. Il 2 agosto, arriva Eugenio Finardi in “Tutto ’75 – ‘25”, il concerto che festeggia i 50 anni dal primo album: in programma, canzoni più significative del suo vasto repertorio e nuovi testi dall’ultimo album. Il 3 agosto c’è “Ti racconto Don Giovanni” spettacolo a cavallo tra musica classica e affabulazione, tra emozione e divertimento nello stile di Alessandro Riccio, in scena con l’Ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana.

Sotto le stelle anche una proposta del Festival nella romantica cornice di Piazza Barcaroli a Morro D’Alba: da non perdere, il 23 luglio, “Soundtrack”, le più belle colonne sonore da film nell’adattamento di Marco Attura che dirige il Time Machine Ensemble.

