Non solo Oscar e Social Opera, ultimi due appuntamenti del Festival Pergolesi Spontini

Ultimi appuntamenti per il XXV Festival Pergolesi Spontini, rassegna musicale organizzata dalla Fondazione intitolata ai due compositori marchigiani. Entrambi gli appuntamenti a Jesi, al Teatro Pergolesi.

“Non solo Oscar. Viaggi e miraggi sul grande schermo” è il titolo dello spettacolo musicale che va in scena domenica 21 settembre ore 21, con gli arrangiamenti e la direzione di Stefano Campolucci, i testi di Giampiero Solari, l’Orchestra e il Coro della Scuola Musicale G.B. Pergolesi, Luca Mancini quale maestro del coro, e con la voce recitante di Paola Galassi e la voce solista di Cristina Paglione. Ospite speciale della serata è Giampiero Solari, artista di straordinaria esperienza sui palcoscenici e sui set cinematografici e televisivi, chiamato ad incantare il pubblico con la magia delle sue idee e dei suoi racconti.

Dopo il successo, lo scorso anno, dell’omaggio al compositore Hans Zimmer, vincitore di due Premi Oscar, la Scuola Musicale Pergolesi propone un nuovo viaggio sonoro attraverso epoche, mondi e immaginari, guidato dalle più celebri colonne sonore del cinema: da Braveheart a Balla coi lupi, da Avatar a Skyfall, passando per Mission impossible, Star Trek, James Bond e molti altri. Il concerto conduce tra terre selvagge e orizzonti lontani, con la musica che diventa bussola e racconto. Il legame tra paesaggio e identità si intreccia con il coraggio di chi affronta l’impossibile, mentre le colonne sonore evocano universi che superano la realtà, trasformando l’esplorazione esterna in avventura interiore.

Social Opera 2024, Jesi, foto Marco

Domenica 28 settembre ore 17 va in scena con il tradizionale spettacolo “Social Opera”, progetto vincitore del Premio Abbiati della critica Musicale 2024 "Filippo Siebaneck", e nel 2022 del Premio nazionale ‘Inclusione 3.0’ dell’Università degli Studi di Macerata. Libera rielaborazione dell’opera “Don Giovanni” di Mozart, la performance dal titolo “Le ombre di Don Giovanni” vede in scena gli attori della Compagnia OperaH del laboratorio di Teatro Sociale della Fondazione Pergolesi Spontini, e, dietro le quinte, gli studenti delle scuole superiori coinvolti nel progetto “Banco di scena”. La regia è di Simone Guerro e Arianna Baldini, danza movimento terapia a cura di Sara Lippi e Beatrice Guerri, al pianoforte Matteo Angeloni, l’attore è Enrico Desimoni.

Opera, teatro, danza, disabilità, scuola sono gli ingredienti della Social Opera, un progetto nato nel 2011 mettendo in rete servizi sociali, scuole ed enti culturali del territorio per costruire insieme percorsi di inclusione e benessere attraverso l’esperienza del palcoscenico. “OperaH” 2025 è realizzato con il contributo di A.S.P. – Ambito 9 – Comune di Jesi in in collaborazione con Umea Unità Multidisciplinare Età Adulta Ast Ancona, Cooss Marche, Teatro Giovani-Teatro Pirata, Nuovo Spazio Studio Danza.Il progetto “Banco di scena” 2025 è realizzato in collaborazione con Liceo Artistico “E. Mannucci” e I.I.S. “Marconi – Pieralisi” di Jesi.

Biglietti:

posto unico numerato € 5, Baby under 6 € 0,50

Acquista online:

https://pergolesispontini.vivaticket.it/it/tour/xvii-pergolesi-spontini-festival/27