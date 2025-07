Wine concert, tramonti in musica tra le cantine dei Castelli di Jesi

“Wine concert”, torna al Festival Pergolesi Spontini un format di grande successo che celebra l’accoglienza delle più belle cantine del Verdicchio dei Castelli di Jesi, tra musica, enogastronomia, turismo, e paesaggi da favola, da gustare al tramonto.

Nel format, la rassegna organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini si immerge nella bellezza delle colline marchigiane, occasione per il pubblico di vivere in modo diverso la musica: prima del concerto, di cui sono protagonisti giovani promesse della musica classica, il pubblico ha l’occasione di fare una visita guidata della cantina e di degustarne i prodotti, con un fresco calice di vino.

Gli appuntamenti, tutti alle ore 18, sono il 24 luglio con Federica Tomassini all’arpa e Arsienti Di Re al flauto ospiti dell’azienda Sartarelli a Poggio San Marcello, il 1 agosto con il pianista Ruben Micieli al Podere Vito Cardinali di Morro d’Alba, il 28 agosto da Oppeddentro a Maiolati Spontini con il Trio Eccentrico & Arcangelo Neri, il 29 agosto da Vignamato a San Paolo di Jesi con il Duo Sineforma.

Sartarelli si sviluppa attorno alla storica casa colonica nel comune di Poggio San Marcello, una piccola gemma preziosa incastonata nelle magnifiche colline marchigiane, a 350 metri sul livello del mare. Federica Tomassini e Arsienti Di Re eseguono brani di C. Saint-Saëns, B. Hilse, M. Berthomieu, J. Cras.

Podere Vito Cardinali, azienda vitivinicola di riferimento del Lacrima di Morro d’Alba e del Verdicchio dei Castelli di Jesi, per la quale antiche conoscenze e nuove idee sono le basi per prodotti eccellenti, dal sapore unico e ricercato, accoglie il talento del giovane pianista Ruben Micieli, in un elegante programma su musica di Fryderyk Chopin.

Oppeddentro è una piccola cantina di Maiolati Spontini le cui pareti in pietra e mattoni, insieme alle grotte in tufo dei sotterranei medievali, testimoniano una lunga storia di amore per il vino. In questo suggestivo scenario, a pochi passi dalla Casa Museo di Gaspare Spontini, il Trio Eccentrico & Arcangelo Neri suonano musiche di G. Gershwin, T. Monk, D. Ellington, J. Coltrane per flauto, fagotto, clarinetto e percussioni.

Ultimo “Wine Concert” è da Vignamato a San Paolo di Jesi, l’azienda che ha fatto della viticoltura una scelta di vita, e che da quattro generazioni si dedica con passione alla produzione di Verdicchio, mantenendo un forte legame con la tradizione e la terra. Qui si esibisce il Duo Sineforma, con i clarinetti di Michele Scipioni e l’arpa di Maria Chiara Fiorucci, su musiche di M. Amorosi, F. Poenitz, M. Berthomieu, C. Debussy, G. Gershwin.

Info e prenotazione: 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com

