A Imola primi assaggi di Rinascita. Sankare già brilla, Ogden convince

VIRTUS IMOLA 59 DOLE RIMINI 92

VIRTUS IMOLA: Baldi 8, Kucan 8, Melchiorri 10, Mazzoni 2, Boev 6; Pollini 14, Metsla 3, Sanviti 4, Santandrea, Errede, Tambwe 4, Cosma. All.: Galetti.

DOLE RIMINI: Denegri 6, Leardini 14, Marini 14, Ogden 12, Sankare 17, Simioni 9, Tomassini 11, Robinson ne, Pollone 7, Ricci 2, Bonfé. All.: Dell’Agnello.

Parziali: 16-25, 14-22, 18-32, 11-13

Poco più di una sgambata per la Dole Rimini, nella sua prima uscita stagionale: quattro quarti vinti su quattro e un risultato aggregato di 33 punti di margine. Al PalaRuggi, i riminesi scendono in campo senza poter contare sull’asse play pivot, visto che Camara è ai box e Robinson, appena arrivato, svolge solo il riscaldamento. Nel quintetto iniziale, Dell’Agnello inserisce quindi Denegri al posto di Robinson e Simioni per Camara, assieme a Marini, Pollone e Ogden, mentre Galetti parte con le presunte seconde linee, ossia Pollini, Sanviti, Metsla, Errede e Tambwe. I primi quattro punti stagionali li insacca Ogden (0-4), subito ben servito dai compagni. Due triple di un ispiratissimo Sankare (saranno quattro alla fine) siglano il +11 (10-21), dall’altra parte sei punti filati del croato Kucan riportano in scia la Virtus, ma alla prima sirena sono nove i punti per gli ospiti. Parte forte Rimini anche nel secondo parziale, appoggiando con pazienza la palla vicino a canestro dove Imola denota dei limiti evidenti. Un tap-in dell’ottimo Leardini vale il +6 (10-16), gap che gli ospiti conservano senza problemi fino al 22-14 con cui si aggiudicano anche il secondo quarto.

Parte per la prima volta la Virtus nel terzo parziale, ma è di nuovo Sankare con 7 punti quasi filati a ridare il vantaggio ai suoi (9-11), poi sale in cattedra Tomassini con due triple a segnare la fuga della Dole, che riesce a dilagare. L’ultimo parziale vede le seconde linee in campo, Baldi cerca di dare una gioia ai suoi ma anche gli ultimi dieci minuti si chiudono con Rimini avanti. Nel complesso gli ospiti hanno messo in mostra buoni automatismi, senza nemmeno dover forzare troppo, e quando la Virtus ha cercato di alzare l’intensità della difesa andando a tutto campo, i biancorossi non hanno mai faticato a superare il pressing. Cinque giocatori in doppia cifra, con Simioni fermo a 9 anche per qualche errore di troppo sotto le plance, sono un segnale di equilibrio nelle scelte d’attacco.

Federico Boschi