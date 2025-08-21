Alla Favorita fischierà Pezzuto. Biglietti: c’è tempo fino a domani

Sarà Ivano Pezzuto a tenere a ‘battesimo’ la Reggiana che sabato sera, alle 21, farà l’esordio in campionato contro la corazzata Palermo guidata da mister Pippo Inzaghi. Nella bellissima cornice dello stadio ‘Barbera’ il fischietto della sezione di Lecce sarà coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto di Teramo e Pascarella di Nocera Inferiore. Assieme alla ‘terna’, i granata avranno anche Vogliacco (Bari) in qualità di ‘quarto uomo’, mentre il tandem al Var sarà composto da Volpi (Arezzo) e Del Giovane (Albano Laziale). Sono tre i precedenti tra Pezzuto e la ‘Regia’, tutti in Serie B, e in nessuno di questi è mai arrivato un successo. Il primo risale alla stagione 2020-2021 a Monza (2 a 0 per i brianzoli), poi nel 2023-2024 a Como (2-2) e quello più recente riguarda la nefasta serata di Cosenza, quando la truppa di Viali uscì sconfitta per 1 a 0 dal ‘San Vito-Marulla’, aprendo ufficialmente una crisi che poi (poche settimane dopo) portò all’inevitabile esonero di Viali.

Ieri pomeriggio è inoltre iniziata la prevendita per la sfida ai rosanero. I biglietti a disposizione dei supporters della Reggiana sono circa 2000 (zone A21 e O21, unici settori validi per i residenti nella nostra provincia) e possono essere acquistati al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16/B oltre che nei punti vendita autorizzati Vivaticket e sul sito online. I tagliandi per gli ‘ospiti’ potranno essere erogati solo fino alle 19 di domani e il prezzo è di 22 euro + diritti di prevendita. Il campionato inizierà già domani sera con l’anticipo tra Pescara e Cesena in programma alle 20,30 allo stadio ‘Adriatico’. Il match inaugurerà la 94esima stagione della serie cadetta e sarà preceduto da una cerimonia in cui si esibirà il tenore Piero Mazzocchetti. L’evento sarà trasmesso in diretta ed esclusiva dai licenziatari ufficiali della Serie B ovvero (Dazn) e LaB Channel (su piattaforma Amazon Prime).

Francesco Pioppi