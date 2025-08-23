All’attacco Da Ciro a Orso, quante chance

Tanti, forti e pure vincenti: ora, vanno sintonizzati tutti sulla stessa frequenza. Perché a Bologna un attacco così non si vedeva da tempo, e allora sarebbe un peccato dilapidare un potenziale offensivo da piani nobili della serie A con vista sull’Europa, senza vertigini, ma con la maturità giusta per fare sul serio anche lì, dopo l’assaggio stellato della scorsa stagione.

L’appetito verrà mangiando, lo stesso che alla dirigenza è arrivato tutto d’un colpo a inizio estate, con la firma di Immobile seguita a quella di Bernardeschi: un ravvicinato all-in azzurro da far rimbombare l’intera Italia del mercato, e anche le orecchie del ct Gattuso. Oltre 200 gol in A il primo, tre scudetti per il secondo, uniti dal titolo Europeo a Wembley di quattro anni fa, per poi tornare a dividersi tra Roma, Istanbul e il Canada, e ritrovarsi tra le braccia di Bologna, e chissà, magari tra qualche mese, anche avvolti da quelle della Nazionale. Orso, lì in mezzo, non vuole mancare, lui che nell’ultima stagione, da 15 gol in 30 partite, ci sarebbe stato benissimo, e che ha dovuto bussare a mezza Italia per guadagnarsi uno spezzone striminzito di una gara già fatta e finita con la Norvegia. Orsolini più 10, non è un dogma certo, ma se la costanza delle sue prestazioni sarà la stessa da gennaio ad oggi, allora ci sarà da sudare per un posto là davanti.

E vale per tutti, anche per chi arriverà da qui a breve a rimpolpare un reparto parzialmente svuotato dopo la partenza di Ndoye.

E anche perché la lista è lunga, e Santi e la sua "garra" certo non tremano: obiettivo doppia cifra per il Castro, dopo gli 8 centri della scorsa annata. Ci sarebbe anche Dallinga poi: da promessa prima punta pagata 15 milioni un’estate fa, a possibile terzo attaccante?

Così dicono i primi exit poll, ma la fame con cui si è presentato ai blocchi di partenza l’olandese potrebbero dar vita a un bel testa a testa per la maglia più desiderata. E poi c’è chi dall’alto del suo metro e novanta osserva il tutto, appena fuori dall’area, ma nel punto giusto per colpire, col piede prima e con la mazza poi: è Jens Odgaard, a lungo il giocatore chiave delle fortune dello scorso anno (6 gol e 3 assist) prima della tormentata pubalgia, oramai risolta e, si spera, accantonata.

Alle sue spalle Fabbian, jolly impaziente, così come Dominguez, corteggiato in queste settimane da alcune big, ma il suo tempo sarà ancora qui, idem per Cambiaghi, preziosa ed inesauribile scheggia, più veloce del beffardo destino che lo prese di mira un anno fa al debutto. Adesso parola al campo, c’è da segnare ancora: solo così Bologna s’innamora.