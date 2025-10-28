Arriva una Carrarese in palla. Segna molto, ma subisce tanto

Ma che senso ha uno sport così?
28 ott 2025
ENRICO MAGNANI
I toscani, grazie ai cambi, hanno battuto in rimonta il Venezia. Miglior attacco, ma la difesa è incerta

L’esultanza di Shpendi nella scorsa stagione: la Carrarese è la sua vittima preferita

"Sul 2-2, chiunque si sarebbe accontentato". Difficile dar torto ad Antonio Calabro, che sabato con la sua Carrarese ha schiantato il Venezia 3-2 al termine di una partita a dir poco epica. Sotto 2-1 a 5’ dalla fine, prima l’ha acciuffata con Rubino (entrato al 76’) e poi ribaltata con Distefano (subentrato pure lui a un quarto d’ora dalla fine) addirittura al sesto dei 7 di recupero. Inutile dirlo, Calabro contro i lagunari ha decisamente azzeccato i cambi.

Quella che arriverà all’Orogel Manuzzi, questa sera, sarà quindi una Carrarese decisamente in palla, una squadra che gioca ormai a memoria, con il tecnico pugliese sulla panchina dei toscani dal gennaio 2024. Calabro ha riportato la Carrarese in serie B dopo ben 76 anni, guidandola anche alla prima salvezza in un campionato a girone unico. Anzi, nell’arco della scorsa stagione la matricola si è anche divertita, trascorrendo il campionato senza mai rischiare nulla, stazionando per lo più a metà classifica e a tratti anche posizionandosi in zona playoff.

La grossa differenza della Carrarese versione 2025-26 rispetto a quella della scorsa stagione è decisamente l’attacco, che la scorsa stagione contava su tre ex, Stiven Shpendi, Giuseppe Panico e Filippo Falco, e che quest’anno vede l’ex Brescia e Sampdoria Torregrossa assieme al sogno estivo del Cesena, Fabio Abiuso. L’unico confermato del pacchetto offensivo è Mattia Finotto. Una squadra camaleontica, che ha cominciato il campionato con un 3-4-3, per poi passare a un 3-5-2, formazione con cui ha giocato le ultime quattro partite, togliendo lo scalpo alla Juve Stabia e al Venezia e pareggiando col Modena.

Squadra ostica, capace di segnare parecchio (è il miglior attacco del campionato con 16 centri, assieme al Modena), ma anche di incassare abbastanza. Sono sin qui 11 i gol subiti, a braccetto proprio del Cavalluccio. Che, però, ha un bilancio nettamente a favore: dei 13 precedenti all’Orogel Manuzzi fra le due formazioni, sono ben 9 le vittorie dei bianconeri, a fronte dell’unico successo carrarino nella prima giornata della stagione 2022-23, la prima con Toscano in panchina. Quel match fu l’inizio della fine: Lewis titolare al posto di Minelli, il portiere ex Brescia che, stizzito, calcia la panchina e si rompe un piede, l’acquisto di Tozzo dal mercato degli svincolati, il dualismo col figlio del patron e, ultimo capitolo, i rigori col Lecco e una promozione gettata al vento.

Ma è acqua passata e, piuttosto che guardare alla prima giornata del 2022, è meglio guardare alla prima giornata del 2024: Cesena-Carrarese è di nuovo il debutto di stagione, ma in B. E Cristian Shpendi, con una doppietta, si presenta nel modo migliore alla cadetteria. Lo stesso Shpendi che si è sbloccato a Bolzano e che tutti i tifosi del Cavalluccio sperano possa riprendere a segnare gol a grappoli, come ha già abituato a queste latitudini. Tanto che questa sera troverà la sua vittima preferita: Cristian, alla Carrarese, in tre incroci ha già segnato ben quattro volte.

