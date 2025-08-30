Ars et Labor, il primo mister: "Si vince attraverso il gioco"

Il primo allenatore dell’Ars et Labor è Stefano Di Benedetto, un tecnico siciliano sconosciuto al grande pubblico che a Ferrara ha a disposizione una grande opportunità. Si è parlato a lungo di un ballottaggio con Davide Marchini, però in realtà mister Di Benedetto è sempre stato la prima scelta della società di via Copparo che gli ha affidato senza indugi il compito di guidare la Spal nel primo campionato di Eccellenza della propria storia. L’allenatore siciliano ha a disposizione la squadra nettamente più forte della categoria, ma anche e soprattutto l’obbligo di vincere. Senza se e senza ma, i biancazzurri non hanno alternative: devono salire immediatamente in serie D. La pressione pare non infastidire troppo Di Benedetto, che ha chiesto e ottenuto un organico perfetto per mettere in pratica le proprie idee di calcio. Vuole vincere attraverso il gioco ’DiBe’, proponendo al pubblico ferrarese una Spal offensiva e propositiva. Di Benedetto è un debuttante assoluto nel calcio dei grandi: fino alla scorsa stagione infatti aveva sempre e solo allenato nel settore giovanile, quantomeno da capo allenatore. Ha iniziato la carriera sulla panchina nel 2012 nel vivaio del Trapani, passando successivamente al Palermo. Nel 2019 ha allenato l’Under 16 del Parma, per poi passare nella selezione Under 17 dei ducali. Tornato al Palermo nel 2021, la stagione seguente è stato chiamato come allenatore ad interim della prima squadra rosanero. Ha proseguito l’annata con la Primavera 3 del Palermo, conquistando la promozione in Primavera 2, infine nell’ultima stagione ha guidato fino a gennaio la Primavera della Sampdoria. A prescindere dal curriculum, Di Benedetto è senza dubbio un tecnico preparato e ambizioso che non vede l’ora di mettersi alla prova in un contesto da sogno. La società di via Copparo ha assecondato le richieste dell’allenatore, mettendogli a disposizione uno staff tecnico di prim’ordine, con Matteo Piraccini vice, Damiano Ansaloni preparatore atletico e Simone Salatin preparatore dei portieri. L’ultimo tecnico a vincere un campionato a Ferrara fu Leonardo Semplici nel 2017 (promozione dalla serie B alla A dopo quella ottenuta la stagione precedente), il prossimo sarà Stefano Di Benedetto?

Stefano Manfredini