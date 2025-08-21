Atletico Ascoli,. Minicucci: "Sarnano scelta azzeccata"

Proseguono gli allenamenti dell’Atletico Ascoli nel ritiro dell’Hotel Brunforte di Sarnano. Ieri mattina dopo la seduta atletica sul campo ‘Maurelli’, mister Simone Seccardini ha accompagnato la squadra alle ‘Cascatelle dei Romani’, un posto straordinario a due passi dal borgo storico di Sarnano e i ragazzi ne hanno approfittato per un bel bagno tonificante. Bagno che avevano già fatto ad Ascoli nelle acque del Torrente Castellano nelle torride giornate di inizio agosto. Nel pomeriggio la squadra si è poi ritrovata in campo per l’allenamento tattico con schemi offensivi e difensivi. Il tutto in attesa dell’ultimo allenamento congiunto di questa intensa estate in programma domenica alle ore 17 al campo ‘A. Di Ridolfi’ di Venarotta contro la Sangiustese dell’ex tecnico Luigi Giandomenico.

Ad illustrare lo stato d’animo dei calciatori bianconeri è stato così l’attaccante italo-spagnolo Manel Minicucci alla sua terza stagione all’Atletico Ascoli: "Stiamo bene, la scelta del ritiro a Sarnano è stata davvero azzeccata – ha ammesso – e sono davvero felice di indossare per il terzo anno la maglia bianconera dell’Atletico. I miglioramenti del gruppo sono tangibili, stiamo imparando a conoscere i ragazzi nuovi e stare qui in ritiro ci farà bene anche creare il gruppo ‘spogliatoio’. La società ha investito in questo ritiro che ci sarà molto utile anche sul piano della tenuta fisica. Vedo una squadra molto dinamica, arrembante con grosse individualità e si sta creando davvero un bell’equilibrio tra noi che c’eravamo e i nuovi ragazzi che sono arrivati. Sono convinto che abbiamo una squadra molto competitiva e che quest’anno ci toglieremo belle soddisfazioni. Obiettivi? Il mio personale credo coincida con quello della squadra, ovvero stare più in alto possibile in classifica perché questo dà entusiasmo e sono convinto che lotteremo per stare lassù".

Valerio Rosa