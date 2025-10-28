Berti è il re dei passaggi vincenti di tutta la B. Nelle 9 partite disputate sin qui, già 4 assist

Con l’assist per Cristian Shpendi è salito a quattro passaggi vincenti in stagione, migliorando in sole 9 partite lo score dell’intera stagione. Ma la differenza fra il Tommaso Berti del 2024 e quello del 2025 è sostanziale: nella scorsa stagione il talento di Calisese era ’chiuso’ da giocatori come Giacomo Calò e Simone Bastoni, a cui a gennaio si è aggiunto pure Saric. Quest’anno invece il Tommy di Romagna è al centro del progetto bianconero, oltre svincolato da quei compiti di contenimento, che sono stati affidati all’esperto Castagnetti. E i risultati si sono presto visti: i 4 assist nelle 9 partite giocate sin qui ne fanno l’uomo assist del Cesena e del campionato. Nessuno, in tutta la serie B, ha fatto meglio di lui. E solo Mattia Finotto della Carrarese riesce a tenere il suo passo. I due, guarda caso, si troveranno faccia a faccia proprio domani sera.

Il campionato di Berti è iniziato subito al meglio: pronti-via e dopo appena mezz’ora ha servito a Blesa la palla che ha sbloccato il match di Pescara e la stagione del Cavalluccio. Poi si è ripetuto alla quarta giornata, finalizzando un bellissimo contropiede e allargando per Ciervo-gol, che ha portato in vantaggio i bianconeri in laguna. Il terzo assist è arrivato nel derby della settima giornata, dove ha mandato in porta nuovamente Ciervo nel gol che ha aperto il ko con la Reggiana per 1-2. L’ultimo, il quarto assist, è quello che ha aperto la via per la vittoria di Bolzano, servendo un cioccolatino che Shpendi ha dovuto solo scartare.

Con quattro assist ha già migliorato lo score di passaggi vincenti della scorsa stagione, quando ha mandato in porta tre volte i compagni in 29 presenze (segnando anche due gol). La sua stagione migliore in fase realizzativa è stata quella 2023-24, la stagione dei record con Toscano in panchina e la vittoria della serie C a marzo. Il talento di casa bianconera non è andato molto lontano alla ’doppia-doppia’, segnando sei gol e distribuendo 8 assist (più uno in Supercoppa, che il Cesena ha poi vinto). Insomma, in appena 687 minuti giocati sin qui (restando in campo, quindi, una media di 73 minuti a partita), è già a metà strada dalla sua miglior stagione. Ovviamente per quel che riguarda gli assist. Per i gol, invece, occorre dar ascolto a mister Michele Mignani che, al termine del match col Sudtirol, ha proprio sottolineato che "Berti è preziosissimo nel mandare in porta i compagni. Ci aspettiamo però che cresca anche lui in fase realizzativa, per continuare il suo percorso di crescita". Percorso che, non va dimenticato, l’ha già visto esordire anche in Nazionale under 21. Proprio al Manuzzi. Tra l’altro, andando pure in gol.

Enrico Magnani