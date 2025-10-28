Bianconere in volo ad alta quota. Rossi: "Così coltiviamo i talenti"

In sei gare disputate, sono arrivate cinque vittorie e una sola sconfitta. Il bottino è ricco e per la squadra femminile del Cesena Calcio guidata da mister Roberto Rossi, vale il secondo posto in classifica nel torneo di serie B, ad appena un punto di distanza dal Como capolista.

La squadra bianconera è reduce dal turno di sosta e si appresta a tornare in campo sabato primo novembre, quando tra le mura amiche del campo di Martorano, sarà chiamata ad affrontare il Brescia, terza forza del torneo, che insegue a quota 13 punti, con due lunghezze di ritardo dalle romagnole, dunque.

"E’ un buon momento - sorride mister Rossi - che è frutto dell’impegno e della determinazione della squadra. Insieme al direttore sportivo Elio Sanna, quest’estate abbiamo lavorato con l’intento di formare un gruppo giovane e di talento, pescando anche dal bacino dei settori giovanili dei grandi club e il risultato è una squadra che è costantemente impegnata a dare il massimo".

Siete reduci da una vittoria nettissima: 8-0 a Venezia. "Il risultato è eclatante, ma non può essere il metro di paragone. Il Venezia ha dimostrato di saper creare problemi a tante squadre e nel caso specifico la partita si era messa in discesa fin dall’inizio: dopo dieci minuti eravamo in vantaggio di due gol. A quel punto siamo stati bravi a tenere l’incontro nei binari a noi più congeniali".

Dove può arrivare questo gruppo? "E’ troppo presto per fare pronostici. Quello che è evidente fin da ora è che ci sono squadre con budget decisamente più importanti rispetto al nostro, che paiono di un’altra categoria. Perché in effetti in un’altra categoria ambiscono ad andarci. Ad ogni modo torno sulle mie valutazioni e ribadisco che l’equilibrio sarà probabilmente una costante per tutta la durata della stagione".

Qual è il valore aggiunto legato ad allenare un gruppo giovanissimo? "Basta assistere a un allenamento per rendersene conto. Intanto le atlete sono estremamente unite, il clima è ottimo e le motivazioni sono al massimo. Giochiamo con lo spirito arrembante di chi vuole crescere e migliorare il più possibile e nel minor tempo. Allenare un gruppo di questo genere è estremamente gratificante".

Ma non semplice. Quest’anno avete cambiato tanto e la tendenza potrebbe essere sulla stessa linea. "E’ un aspetto che metto in conto. Auguro alle mie giocatrici il meglio e sono consapevole del fatto che tante di loro sognano il salto di categoria, per debuttare in serie A, magari con la maglia dei club coi quali sono cresciute. E’ più che legittimo. Ma detto questo, rilancio: un ruolo fondamentale nel gruppo è rappresentato dalle giocatrici più esperte, che a loro volta navigano intorno ai 25 anni, che sono cresciute magari nel territorio e che hanno sposato in pieno il progetto. Insomma, è il mix ideale per far bene, per giocare con la mente sgombra, per divertirsi e per raccogliere soddisfazioni importanti".