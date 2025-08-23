Cambiaghi, bonus ’low cost’. Re Ciro torna, rebus Castro

Tempo di scelte per Vincenzo Italiano che da oggi dovrà decretare l’undici più efficace del Bologna. Ma se da un lato il tecnico avrà un compito fondamentale per un’altra annata che si spera possa far sognare il popolo rossoblù, dall’altro avrà riflessi importanti per gli allenatori virtuali del Fantacalcio. Perché al di là dei tifosi e dei fedelissimi che non possono far mancare un rossoblù nella propria rosa, c’è anche chi non segue la banda di Italiano per amore, ma lo fa per andare a caccia di bonus. E allora facciamo un po’ il punto su quali giocatori possono essere funzionali: tra i pali Skorupski rappresenta una certezza e un profilo meno gettonato dei portieri delle big, che potrebbe mantenere il budget ridotto prima di passare ai difensori.

Qui, per un Beukema andato al Napoli, c’è un Vitik rossoblù: per lui ci sarà un ambientamento, ma il vizio del gol potrebbe regalare bonus aggiuntivi. In alternativa c’è il punto fisso Lucumi. Sulle fasce il duo Miranda-Lykogiannis va avanti a suon di assist anche se quest’anno potrebbe dare un apporto anche Holm. In mezzo c’e Freuler per un 6 politico mentre Ferguson può essere più rischioso causa infortuni. Se sta bene però gol e assist possono arrivare.

Capitolo attacco. Il nome scontato è Orsolini dopo la precedente annata spaziale mentre Cambiaghi potrebbe essere il colpo low cost così come Dominguez. Da loro ci si aspetta tanto e con il gioco di Italiano, gli esterni offensivi possono segnare tanto e portare punti aggiuntivi. Poi c’è Castro, opaco nel precampionato, ma che ha dimostrato di saper segnare gol importanti. Attenzione a Odgaard e Dallinga, potrebbero essere pedine importanti per chiudere il reparto. Infine due scommesse che rispondono al nome di Bernardeschi e Immobile. Il primo dovrà recuperare il gap dopo una preparazione a metà mentre il secondo è stato capocannoniere del precampionato rossoblù. È in forma e con il Bologna impegnato su più fronti avrà minuti in cui inseguire il record di reti, lui che la classifica cannonieri l’ha vinta quattro volte. e avete uno slot da rischiare e siete disposti a dar fiducia al numero 17, fatelo.