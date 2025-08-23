Carpi con la Juve Next Gen. Ma gli ultras stanno fuori

Carpi-Juve Next Gen apre oggi al Cabassi alle 18 la seconda stagione di fila del Carpi in C, quella sulla carta più delicata. Non c’è più la spinta della promozione di due anni fa, è cambiato l’allenatore (dal debuttante Serpini al debuttante Cassani), ma è rimasta la spina dosale della squadra (ben 15 pedine) che l’anno orso ha conquistato una salvezza in carrozza. "Scenderemo in campo come in Coppa per vincere – spiega Cassani – contro una squadra forte, che ha una rosa giovane e con tanta qualità. Non ci sono solo Guerra e Okoro da temere, conosco bene Deme che era con me a San Marino". Si parla dei singoli. "Quella di Forapani è una perdita per noi pesante – prosegue – gli faccio un grosso in bocca al lupo. Tcheuna sente dolore alla cicatrice dell’infortunio ed è fuori come Mahrani. Il ruolo di Stanzani? È un giocatore molto intelligente, da esterno fa una fase difensiva di grande aiuto per la squadra". L’ultima battuta per la decisione degli ultras di restare fuori per protestare contro le squadre B. "Perdiamo un sostegno costante e molto caldo – conclude – ma rispettiamo la loro decisione".

Fvs. Anche al Cabassi debutta il Football Video Support: in ogni stadio è installato un monitor – gestito da un review operator della Can C – e gli allenatori avranno a disposizione due card ciascuno da consegnare al quarto ufficiale per richiedere la review dell’azione all’arbitro: solo se la decisione di campo verrà cambiata la card verrà restituita. I gol verranno comunque revisionati dal quarto ufficiale che potrà chiamare il direttore di gara a rivedere l’azione. Oltre al Carpi, dopo i 5 anticipi di ieri sera, oggi si giocheranno anche Torres-Pontedera (17.30), Ascoli-Pianese (18), Carpi-Juve (18), Ravenna-Campobasso (21) e Rimini-Gubbio (21).

Dal campo. Fuori Forapani, Tcheuna e Mahrani, squalificato Touré, in rifinitura si è fermato Figoli (fastidio alla coscia) che verrà valutato oggi: se ce la fa gioca Rigo esterno con Casarini trequartista, altrimenti si abbassa l’ex Bologna e tocca (per la questione under) ad Arcopinto con Cortesi. Nella Juve pronto dal 1’ Okoro.

Probabili formazioni. Carpi: (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Stanzani, Casarini, Rosetti, Cecotti; Arcopinto, Cortesi; Gerbi. A disp. Furghieri, Scacchetti, Verza, Rigo, Panelli, Pitti, Visani, Figoli, Amayah, Forte, Sall. All. Cassani.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia; Turco, Ngana, Faticanti, Puczka; Deme, Guerra; Okoro. A disp. Scaglia S., Macca, Owusu, Anghelè, Savio, Vacca, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Perotti, Cudrig, Bruno, Martinez Crous, Amaradio. All. Brambilla. Arbitro: Zago di Conegliano.

Davide Setti