Carpi, un sostituto per Forapani?: "Valuteremo se e come muoverci"

"Quello di Forapani è un infortunio che ci ha colpito profondamente tutti e in primis il presidente Lazzaretti, di sicuro non lo lasceremo solo". A margine della presentazione del nuovo mister Rossi della Primavera, è stato il dg Enrico Bonzanini a fare il punto in casa Carpi dopo la tegola che ha colpito la squadra di mister Cassani che ha perso per tutta la stagione uno dei suoi giocatori più forti. "Come l’anno scorso scorso – spiega Bonzanini – saremo vicini a Marco che è un patrimonio del Carpi sperando di vederlo tornare al più presto in campo. Le tempistiche per riportarlo in gruppo sono state rispettate a pieno, anzi siamo stati molto più cauti di quello che si poteva pensare e questa recidiva non se l’aspettava nessuno. Mercato? Faremo qualche riflessione, l’area tecnica guidata dal ds Bernardi aveva svolto un lavoro eccellente consegnando tutte le pedine al mister già per il ritiro, per noi il mercato in entrata si poteva considerare chiuso, non è un mistero, ma ora valuteremo se e come muoverci. La proprietà non si è mai tirata indietro per il bene del Carpi e così sarà anche questa volta". Di certo il sostituto di Forapani non sarà Nicolò Contiliano, che ieri ha chiuso con il Cosenza. Resta il nome di Filippo Puletto che però tatticamente ha caratteristiche differenti da Forapani, spendibile in ben quattro posizioni, quella di esterno e le due da centrale di centrocampo, oltre a quella da trequartista che stava occupando anche col Trento prima dell’infortunio.

Arbitro. Carpi-Juve Next Gen sarà diretta da Francesco Zago di Conegliano: terzo incrocio dopo il ko 2-0 sul campo della Giana in D (2022/23) e lo 0-0 in casa con la Lucchese l’anno scorso.

Davide Setti