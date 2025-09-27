Cesena, scontro diretto per il primato . Serve un’altra impresa: stavolta al Manuzzi

A maggio scorso in palio c’era un posto nella griglia dei playoff, oggi addirittura il testa a testa al vertice. Cesena-Palermo è la partita di cartello della quinta giornata nel campionato di serie B, con i bianconeri che proveranno a bissare il successo del 4 maggio quando con i gol di Calò e Saric superarono (2-1) la formazione allora allenata da Alessio Dionisi. Finora, in campionato, per la squadra di Mignani solo vittorie in trasferta ed un pari nell’unica gara interna contro l’Entella. Dall’altra parte, i siciliani che in estate si sono ulteriormente rinforzati affidando poi la panchina ad uno specialista in promozioni come Pippo Inzaghi. L’ex tecnico di Pisa, Venezia e Benevento oggi dovrà fare a meno del centrocampista Filippo Ranocchia, uscito malconcio dal match contro il Bari, mentre l’ultimo arrivato, l’esterno destro di difesa ex Napoli e Sampdoria Bartosz Bereszyński, tesserato in settimana, partirà dalla panchina. Per il resto il Palermo si schiererà con il consueto 3-4-2-1 con Palumbo e Brunori a supporto di Pohjanpalo unica punta.

Dopo la vittoria al Penzo contro il Venezia, altro test contro una pretendente alla promozione diretta, quindi, per Ciofi e compagni, il tutto a due giorni da un altro match impegnativo sul campo del Frosinone – si gioca martedì sera alle 20.30 – attualmente quarto a due lunghezze dal terzetto di vertice che comprende, oltre a Palermo e Cesena, anche il Modena.

Proprio l’appuntamento ravvicinato potrebbe condizionare le scelte di Michele Mignani che di sicuro non avrà Gianluca Frabotta, l’ex Juve andrà comunque in panchina si spera di averlo per martedì, mentre Blesa, Ciervo e Magni hanno recuperato dai rispettivi problemi muscolari, ma in settimana spesso si sono allenati con carichi differenziati. Rispetto all’undici che è sceso in campo dal primo minuto in laguna, a centrocampo dovrebbe tornare tra i titolari Dimitri Bisoli, con Castagnetti e Berti. Sulle corsie esterne dovrebbero operare ancora Adamo a destra e Ciervo a sinistra, con Celia come alternativa qualora Mignani decidesse di preservare l’ex Sassuolo per la gara contro i ciociari. Anche davanti potrebbero esserci novità rispetto al Penzo. Blesa è in dubbio, potrebbe quindi prospettarsi un ballottaggio tra Marco Olivieri e Siren Diao come spalla di Cristian Shpendi. Nessun dubbio invece in difesa con il trio Ciofi-Zaro Mangraviti confermati davanti a Jonathan Klinsmann.

Pubblico delle grandi occasioni – sono stati venduti 5.842 biglietti, 1.509 nel settore ospiti, nononostante l’obbligo per i tifosi ospiti di accedere alla gara solo con tessera del tifoso. Mancheranno probabilmente gli ultras rosanero. Per la prima mezz’ora anche la Curva Mare rimarrà in silenzio con un unico striscione appeso in balaustra in segno di protesta per il provvedimento e come gesto di solidarietà nei confronti degli amici palermitani.

Andrea Baraghini