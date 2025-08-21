Colpaccio dei Titani. Arriva Ugolini

La Pallacanestro Titano alza il livello e vuole salire diversi gradini nella griglia estiva della serie C. L’ultimo colpo è di quelli che possono spostare gli equilibri visto che si tratta di Pietro Ugolini, classe 2000 reduce dall’annata in B col Loreto Pesaro. Si tratta di un ritorno perché Ugolini è sammarinese e ha mosso i primi passi nelle giovanili proprio sul Titano, prima di spiccare il volo, giovanissimo, in direzione Venezia. Nel suo percorso tanta categoria superiore, oltre anche a una parentesi in maglia Pallacanestro Titano nella parte iniziale della stagione 2019-2020. "Conosco tutti i ragazzi e ho seguito anche l’anno scorso questo girone – spiega Ugolini –. Sarà un campionato difficile. L’obiettivo? Creare entusiasmo, fare squadra, divertirci e fare divertire chi ci verrà a vedere. Ecco, mi piacerebbe molto riempire il Multieventi, riassaporare quel tipo di atmosfera che si viveva all’Europeo Under 16. E, naturalmente, vincere più partite possibile. Sono ottimista, non vedo l’ora di cominciare".
CalcioColpaccio dei Titani. Arriva Ugolini