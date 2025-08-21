Colpaccio dei Titani. Arriva Ugolini

La Pallacanestro Titano alza il livello e vuole salire diversi gradini nella griglia estiva della serie C. L’ultimo colpo è di quelli che possono spostare gli equilibri visto che si tratta di Pietro Ugolini, classe 2000 reduce dall’annata in B col Loreto Pesaro. Si tratta di un ritorno perché Ugolini è sammarinese e ha mosso i primi passi nelle giovanili proprio sul Titano, prima di spiccare il volo, giovanissimo, in direzione Venezia. Nel suo percorso tanta categoria superiore, oltre anche a una parentesi in maglia Pallacanestro Titano nella parte iniziale della stagione 2019-2020. "Conosco tutti i ragazzi e ho seguito anche l’anno scorso questo girone – spiega Ugolini –. Sarà un campionato difficile. L’obiettivo? Creare entusiasmo, fare squadra, divertirci e fare divertire chi ci verrà a vedere. Ecco, mi piacerebbe molto riempire il Multieventi, riassaporare quel tipo di atmosfera che si viveva all’Europeo Under 16. E, naturalmente, vincere più partite possibile. Sono ottimista, non vedo l’ora di cominciare".