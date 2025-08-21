Colpaccio Roller: preso Taiti

Il Roller Centro Palmer Scandiano ha cambiato entrambi i portieri rispetto alla passata stagione, con la partenza di Jacopo Raveggi verso Lodi e il ritiro dalla scena agonistica di capitan Matteo Vecchi.

Ma all’orizzonte, ecco il primo acquisto ed è un nome davvero interessante: si tratta di Mattia Taiti che l’ultimo anno ha giocato nelle file del Camaiore in A2.

Nato a Forte dei Marmi il 30 novembre 2005, inizia a soli 5 anni nel Forte e vi resta per 12 anni, sino al passaggio in prima squadra nel 2022, anno che coincide anche con la chiamata in azzurro under 19.

Nella stagione 2023/24, pur da secondo portiere, vince scudetto e Coppa Italia. L’anno scorso col Camaiore ha ottenuto il terzo posto in campionato a soli tre punti dalla prima e uno dalla seconda e la finale di Coppa Italia persa dal Thiene.

Con la nazionale under 20 è arrivato terzo agli europei di Portogallo 2021 e secondo ai mondiali d’Argentina 2022.

Si tratta quindi di un ragazzo non ancora ventenne, ma già con tanta esperienza nazionale e internazionale.