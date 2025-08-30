Comacchiese, Mesola, Sant’Agostino. Pronte a dare filo da torcere

C’è grande attenzione e curiosità nei confronti delle squadre che affiancheranno la Spal ai nastri di partenza del campionato regionale di Eccellenza. Naturalmente fa un certo effetto leggere i nomi delle rivali dei biancazzurri: Castenaso, Comacchiese, Faenza, Fratta Terme, Cava Ronco, Massa Lombarda, Medicina Fossatone, Mesola, Mezzolara, Osteria Grande, Pietracuta, Russi, Sant’Agostino, Sampierana, Sanpaimola, Solarolo e Young Santarcangelo. Il 2 agosto 2020 la Spal disputava l’ultima gara di serie A, e cinque anni dopo è costretta a ripartire dalla quinta serie contro società che in gran parte i tifosi spallini non hanno mai nemmeno sentito nominare. Di sicuro occorrerà riservare il massimo rispetto possibile alle avversarie di turno, perché la squadra di Di Benedetto sulla carta è nettamente più forte delle concorrenti ma non dovrà commettere l’errore di sottovalutarle.

C’è tanto interesse anche perché nel girone B militano altri tre club della provincia di Ferrara: Comacchiese, Mesola e Sant’Agostino. Quest’ultimo è ormai un veterano della categoria, se si considera che la stagione 2025-26 sarà la decima di fila in Eccellenza per i ramarri.

Lo scorso campionato il Sant’Agostino se l’è vista brutta, centrando la salvezza ai playout contro la Polisportiva Reno. I ramarri hanno debuttato perdendo 4-2 in Coppa Italia contro la Comacchiese, che invece torna in Eccellenza dopo qualche anno di purgatorio. I rossoblù hanno fame ed entusiasmo, e non hanno alcune intenzione di recitare il ruolo di comparsa. La società lagunare ha confermato in blocco lo staff tecnico e i migliori giocatori, inserendo pedine importanti in tutti i reparti con la convinzione che la Comacchiese regalerà grandi soddisfazioni ai propri tifosi.

È quello che conta di fare anche il Mesola, matricola come i lagunari. La scorsa stagione i castellani hanno vinto il campionato di Promozione, e hanno deciso di ripartire da mister Cavallari e dallo zoccolo duro che domenica scorsa allo stadio Mazza ha tenuto testa all’Ars et Labor fino al 97’. Se Comacchiese, Mesola e Sant’Agostino possono ambire al ruolo di outsider, sono altre le squadre che possono impensierire davvero la Spal. Gli addetti ai lavori indicano nel Mezzolara la formazione più attrezzata, ma risultano piuttosto competitivi anche Castenaso e Pietracuta che la scorsa stagione hanno disputato un ottimo campionato e meditano di fare un ulteriore salto di qualità. Il Fratta Terme, primo avversario della Spal, dovrebbe invece rappresentare un ostacolo non troppo alto. Un altro neopromosso per iniziare la scalata verso la serie D.