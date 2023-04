Dal +7 sul Cesena alla crisi choc, poi il trionfo Un cammino esaltante non per deboli di cuore

di Matteo Genovesi

La stagione granata inizia il 4 settembre, di domenica pomeriggio (succederà solamente altre 11 volte, con buona pace dei nostalgici) davanti ad oltre 5.200 spettatori. La doppietta di Lanini stronca la Lucchese, nel mezzo la rete da centrocampo di Rizzo Pinna all’estremo sloveno Turk, una delle new entry estive, che a fine ottobre lascerà i galloni da titolare al sempre affidabile Venturi.

Sette giorni dopo, a Siena, le prime feroci critiche ad una squadra semplicemente condannata a vincere: 1-0 per i bianconeri che segnano da corner a favore dei granata. Sul banco degli imputati Guiebre (che copre male la ripartenza toscana) e l’attesissimo Montalto, che al debutto rimedia un’istantanea (e giusta) espulsione; si rifaranno in fretta entrambi.

Seguono tre successi di fila: 4-0 al Montevarchi (prima rete del giovane reggiano Pellegrini), 0-2 ad Alessandria (nel primo dei 4 posticipi del lunedì sera) dove la sblocca Nardi, miglior giocatore della prima parte del campionato, 2-0 agli esordienti del San Donato Tavarnelle (prima gioia per Adriano Montalto). Ed alla 5ª giornata, seppur in coabitazione con la Carrarese, la Reggiana trova la vetta e con le rivali più accreditate a distanza: addirittura al 10° (Entella) e 14° (Cesena) posto.

Alla settima, c’è l’1-0 casalingo sull’Ancona e…come? Manca la sesta… vero, troppa la voglia di dimenticare una delle pagine più nere della storia recente granata. Già, perché a Fiorenzuola la "manita" dei padroni di casa sulla Reggiana-horror show (il migliore è il portiere Voltolini…) destabilizza ambiente e tifosi; il tonfo impronosticabile apre la settimana più delicata. Ma la reazione c’è e dopo i dorici, Rossi e compagni superano (1-2) con una gara gagliarda (doppietta di Montalto) anche il Gubbio, nonostante il rosso di Kabashi (ma il pupillo di mister Diana, a breve diventerà un fattore nell’undici granata) ad inizio ripresa.

Settemiladuecento spettatori sono la splendida cornice del derby con il Cesena di mercoledì sera (sigh); al "Città del Tricolore" però passano i romagnoli con Corazza, dopo il doppio giallo subito da Rozzio al 25’ (peraltro nell’unica bocciatura dell’intero stratosferico campionato).

Il monday night con la Carrarese aumenta la frustrazione (pari dei gialloazzurri al 96’), il netto 3-0 alla Vis Pesaro (Guiebre-Montalto-Montalto) precede lo scontro diretto di Chiavari, match duro chiuso senza reti (citazione per Libutti) e l’1-1 casalingo con il Pontedera. Reggiana quarta a -1 dalla coppia Cesena-Entella, ma Luciani & Co. stanno per cambiare marcia.

Ecco quattro vittorie consecutive. Dopo Torres e Rimini, uno spunto di Varela (con penalty trasformato da Pellegrini) consente di superare di misura nel finale anche l’ostica Recanatese, ma è nella trasferta con la Fermana (0-3) che i granata incantano e al 90’ la classifica li premia a +1 sul Gubbio e con Cesena (-5) ed Entella (-6) sorpresi dal ritmo imposto e attardati. C’è solo una nota negativa, contro i canarini si infortuna il bomber Montalto; nessuno lo immagina ma il suo recupero diventerà un caso tra continui rinvii e rumors contraddittori.

Ma la Regia ha preso il volo e se non fosse per lo 0-0 con l’Olbia, i successi di fila sarebbero 11.

Sette partite sette con bottino pieno, da Imola (decide Cremonesi) alla vendetta (2-0) con il Fiorenzuola in un martedì sera di gennaio. Alla 26ª, i granata affrontano la trasferta di Ancona con 7 lunghezze sul Cesena e 9 sull’Entella dell’ex Zamparo, vengono sconfitti, però la prova è buona. Poco male, si rifanno subito contro il Gubbio e alle porte c’è il posticipo ad alta tensione di Cesena. La serata è di quelle da raccontare ai nipotini: davanti a 17.000 spettatori, 3.000 di fede granata (ma quale serie C?) uno splendido colpo di testa di Nardi e Varela indirizzano i tre punti verso Reggio, tardiva la reazione di Mustacchio (2-1). Entusiasmo alle stelle, sembra quasi fatta. Sembra. La Carrarese impone lo 0-0 al "Città del Tricolore" ma è lo scontro diretto con l’Entella, nel frattempo entrata in modalità rullo compressore, a riaprire clamorosamente il campionato.

La Reggiana, in modalità conservativa, spreca il match point e nonostante lo "sciagurato" Ramirez (rosso al 39’) i liguri passano con il tiro della domenica dell’ex Favale (deviato da Laezza). Vantaggio ridotto a soli 3 punti, con gli scontri diretti a sfavore in caso di arrivo in parità. Panico. I granata sembrano il ciclista in fuga sempre rivolto all’indietro per scrutare gli inseguitori dal passo più brillante. Gli episodi giocano contro (rigori sbagliati, portieri avversari in giornata di grazia, errori arbitrali), ma è evidente che la squadra di Diana abbia perso certezze, soprattutto in zona gol.

A Rimini Guglielmotti riprende nel recupero i padroni di casa (2-2), ma il "black saturday" è alle porte. E’ il 1° aprile e lo scherzo lo gioca la Recanatese, che con il "solito" tiro da 30 metri impone l’1-1 alla Reggiana, contestata dai tifosi e affiancata dall’Entella ora padrona del proprio destino. Il funerale sembra fissato, ma mai sottovalutare qualità, cuore e tenacia di Aimo Diana e i suoi ragazzi e dopo soli 5 giorni, il mondo si rovescia. Turno pre-pasquale di giovedì, astenersi deboli di cuore, Fermana battuta 4-2, l’Entella non passa a Lucca, granata di nuovo avanti di due punti. Per la trasferta di Olbia è invasione reggiana, Cauz e Guiebre timbrano tra le folate di maestrale, la Recanatese (ancora tu) tiene botta a Chiavari. E festa sia.