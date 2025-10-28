Dalla Carrarese in C al Cesena. Il filo rosso che portò Lippi in A

Carrarese dolci e storici ricordi. Da Carrara e dal clan apuano il Cesena trasse lo spunto per scrivere una gran bella pagina della storia bianconera catapultando dalla C in Toscana alla A in Romagna Marcello Lippi che così iniziò nella massima serie una strepitosa carriera. L’idea Lippi allenatore fu un autentico blitz alla romagnola, sorprendente, figlia dell’intuito geniale di una triade icona del calcio cesenate formata da Renato Lucchi, Edmeo Lugaresi e Pierluigi Cera.

Il futuro ct dell’Italia campione nel mondo in Germania, nell’estate 1989 era un giovane tecnico di 41 anni che aveva appena condotto la Carrarese al settimo posto in serie C senza particolari squilli di tromba giocando un calcio comunque piacevole. E proprio lì, in terza serie, il Cesena lo andò a scovare proponendogli la serie A dopo che Albertino Bigon aveva condotto i romagnoli alla salvezza. Nonostante avesse un altro anno di contratto, Lugaresi rispettò la parola data all’allenatore padovano: "Se ti cerca un grande club ti lascio andare". Si fece avanti il Napoli.

Il Cesena si trovò senza guida e inventò, tendenza in quella società spesso efficace. Il prescelto sarebbe stato Nevio Scala che però optò per la B a Parma dove decollò per grandi campionati e trofei. Scattò così la soluzione Lippi che spiazzò piacevolmente pure lo stesso tecnico viareggino. "Non sapevo – disse – nemmeno se a Carrara mi avessero confermato quando mi arrivò la telefonata di Renato Lucchi che mi offriva la serie A, per poco non svenivo dalla gioia". Tra le alpi apuane quindi prese forma una felice intuizione della storia bianconera.

L’inizio fu burrascoso, prevedibile netto ko al Manuzzi con il Milan campione d’Europa ma soprattutto una sonora batosta sempre in casa in Coppa Italia (4-1) con il Messina. La zona di Lippi aveva bisogno di qualche correttivo che venne trovato grazie anche alla personalità della spina dorsale di quel Cesena: Rossi in porta, Jozic libero, Domini regista e Agostini punta micidiale. Proprio grazie a un lancio calibrato e da video didattico di Domini per il Condor, e sigillo d’autore a 11 minuti dal termine del match con il Verona di Bagnoli, i bianconeri conquistarono la salvezza all’ultima giornata; solo aggiudicandosi l’intera posta sarebbero stati certi di restare in A. E così fu, Lippi confermato ma il campionato successivo diventò presto un tormento, una via crucis nonostante l’illusorio successo di Bologna a metà ottobre.

Lippi venne esonerato alla diciassettesima giornata dopo la sconfitta di Firenze (2-0) e due punti in dieci partite. Lugaresi lo difese strenuamente poi dovette arrendersi alla classifica e si affidò al duo di casa formato da Ceccarelli e Renato Lucchi con il settantenne dirigente direttore tecnico; tutto inutile. Edmeo pianse nel rimuovere Lippi e disse "è come se avessi licenziato mio figlio. E’ bravo e un giorno lo troveremo su una panchina importante". Ci azzeccò in pieno.