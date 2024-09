Dalla salvezza al primo posto, sarà battaglia

di Cristiano

Calcagni

Si riparte con le nove sorelle marchigiane a fare la voce grossa nel girone F. La Samb vorrà prendersi quella promozione accarezzata lo scorso solo per metà campionato, ma troverà la concorrenza agguerrita dell’Ancona che, seppur partita in ritardo, difficilmente si accontenterà di recitare un ruolo di secondo piano. Così come la retrocessa Recanatese che, con la conferma di Sbaffo e Melchiorri, non può nascondersi. Le altre più accreditate concorrenti al primo posto arrivano da ’fuori’: in primis L’Aquila che dopo il secondo posto dello scorso anno e un’ambiziosa campagna acquisti (Giampaolo, Misuraca e Giandonato) punta al bersaglio grosso, poi il Roma City che da anni staziona in zona podio. Nei piani alti da due stagioni siamo abituati a vedere la Vigor Senigallia e qui vorrebbe salire anche l’Atletico Ascoli dopo il sorprendente debutto della passata stagione. Sorpresa che quest’anno potrebbe essere rappresentata dalla neo promossa Civitanovese. Lavori in corso in casa Fermana: budget ridotto e squadra fatta in estremis, ma è già tanto essere ai nastri di partenza dopo un’estate vissuta in bilico sul precipizio. La salvezza è l’obiettivo di Castelfidardo e Fossombrone: due matricole che dovranno lottare su ogni campo per realizzare un’impresa punto dopo punto. La parola passa al campo, buon campionati a tutti.