Debutto con il Gubbio. Quanti derby alle porte

Il Gubbio al debutto sabato al ’Romeo Neri’, poi alla prima trasferta della stagione subito un derby. Sul campo della Vis Pesaro, infatti, inizierà il cammino in viaggio dei biancorossi e anche il faccia a faccia con le numerose vicine di casa. Poi Ternana in casa e Pontedera in viaggio nelle due giornate successive. Prima di un altro derby, quello con il Forlì davanti al pubblico amico. Alla sesta giornata ci sarà da mettere in conto il primo turno infrasettimanale e il Rimini se la vedrà con il Guidonia lontano dalla Romagna. La prima, quella, di due trasferte consecutive (poi appuntamento in casa del Pineto). All’ottava del girone d’andata si rifarà tappa al ’Romeo Neri’ per i novanta minuti contro l’Arezzo. La nona a Perugia e la decima in Romagna contro la Juventus Next Gen che ritorna nel girone B, dopo una stagione passata più a sud. Poi in successione, la trasferta di Campobasso, il match inedito con il Bra al ’Neri’, il viaggio verso Piancastagnaio in casa della Pianese, e il ritorno alla base per affrontare l’Ascoli.

Alla 15esima il derby emiliano-romagnolo sul campo del Carpi e in quella successiva i novanta minuti casalinghi con la Torres. Match che porta a quello successivo con i ’gemellati’ della Sambenedettese, ritornata tra i professionisti dopo più di qualche anno lontano dal calcio di C. Andata al Riviera delle Palme e ritorno in Romagna con data già da fissare sul calendario da parte delle due tifoserie amiche. Alla penultima prima del giro di boa c’è un’altra neopromossa, il Livorno.

E in chiusura l’ultimo derby quello con il Ravenna che si giocherà prima al ’Benelli’ e poi al ’Neri’. A chiudere una stagione ricchissima di derby tra Romagna e Marche. Ma anche condita da qualche inedito tutto da scoprire. Un campionato al quale il Rimini di certo non arriva nella sua condizione migliore, dopo un’estate nella quale per forza di cose di pallone si è parlato e si sta parlando veramente poco. Senza dimenticare il capitolo legato alla Coppa Italia. Il passaggio in quella di A e B non è stato semplice per un Rimini che tra le ’grandi’ c’era arrivato grazie alla vittoria della Coppa Italia di serie C della scorsa stagione. Il match sul campo del Pescara è d’orgoglio, ma non vale il passaggio del turno.