Dominio Miglior attacco e fortino ’Mapei’

di Lorenzo Longhi

Quando mancano ancora cinque giornate al termine del campionato, con il Sassuolo già aritmeticamente certo della promozione, i numeri più evidenti, quella della classifica, raccontano un dominio palese: 75 punti in 33 partite (2,27 di media a partita), 23 vittorie, 73 gol fatti (miglior attacco), +39 di differenza reti (nessuna delle altre squadre supera quota 30); dati che, se saranno ulteriormente migliorati di qui a fine torneo, porteranno alla riscrittura di una serie di record che, per la B a 20 squadre, reggono, in certi casi, da ben 47 anni.

A oggi, il Sassuolo ha il rendimento migliore sia in casa (41 punti su 48 disponibili, media 2,56 a partita) che in trasferta (34 su 51, media 2 a gara). Dietro ai numeri più visibili, ce ne sono altri che spiegano qualcosa di più rispetto alla memorabile stagione che il Sassuolo sta conducendo in porto, e che riguardano essenzialmente i giocatori neroverdi, grandi protagonisti di questa annata. A livello di convocazioni, davanti a tutti ci sono Pedro Obiang e Giacomo Satalino, che in tutte e 33 le gare disputate sinora sono finiti in distinta, sebbene il primo sia sceso in campo in 31 occasioni e il secondo appena in 6. Per quanto riguarda le presenze, con 31 guidano lo stesso Obiang, Jeremy Toljan e Daniel Boloca, ma è quest’ultimo – che ha disputato sempre da titolare le sue 31 partite – il giocatore che è rimasto in campo per il maggior numero di minuti: escludendo i recuperi, infatti, il centrocampista nato a Chieri ha collezionato 2596 minuti in campo, appena uno in più rispetto al terzino tedesco, che si colloca in seconda posizione con 2595. Sul terzo gradino del podio c’è Horatiu Moldovan, a 2430 minuti giocati. In totale, sino a questo punto sono stati 32 i giocatori utilizzati da Grosso in campionato: dei calciatori arrivati nel corso del mercato invernale mancano solo Bonifazi e Velthuis, mentre tra coloro che hanno lasciato il neroverde hanno giocato alcuni minuti nel Sassuolo 2024-25 anche Flavio Russo (407’ e due gol), Caligara (241’), Antiste (170’, per lui anche una rete), Kumi (130’), Bajrami (118’) e D’Andrea (3’). Ben 18 sono i giocatori andati in gol, e davanti a tutti c’è Armand Laurienté, che con 15 reti è il capocannoniere neroverde davanti a Pierini (10) e a un Mulattieri (9) al quale manca appena una rete per andare in doppia cifra. 7 sono le reti di Moro e Thortsvedt, 6 quelle di Domenico Berardi, che in 1979 minuti sinora ha anche servito qualcosa come 12 assist: nessuno come lui in questa Serie B. Passando alla porta, Horatiu Moldovan ha fatto registrare 11 clean sheet in 27 presenze (il 40,7%), tutte da titolare e tutte giocate per intero, mentre sono 2 su 6 (il 33,3%) le partite nelle quali è rimasto imbattuto Satalino: il totale delle gare nelle quali la porta del Sassuolo è rimasta inviolata, pertanto, è di 13 su 33 (39,4%), merito anche di una difesa che, da Romagna a Muharemovic, passando per Lovato e Odenthal, ha più volte visto alternarsi, per scelta o per causa di forza maggiore, i centrali titolari.

Se per Fabio Grosso questa è la seconda promozione dalla B alla A, e così pure per Boloca, Mulattieri e Moro (come per il tecnico, questa in neroverde si aggiunge a quella del Frosinone 2022-23), ma anche per Obiang (era già stato promosso con la Sampdoria nel 2012), Bonifazi (con la Spal nel 2017), Lipani (Genoa 2023), Pierini (Venezia 2024) e Berardi, entrambe col Sassuolo. Terza promozione invece per Mazzitelli, che aggiunge questa in neroverde a quelle con il Monza nel 2022 e lo stesso Frosinone nel 2023, quattro addirittura quelle di Verdi: Torino 2012, Empoli 2014, Como 2024, Sassuolo 2025.