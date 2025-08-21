È ripartita la stagione. Ieri si è radunata l’Under 19

È ripartita ieri al PalaBigi l’attività del settore giovanile biancorosso, con l’Under 19 di coach Rossetti, che ha svolto il primo allenamento, con la preparazione atletica affidata a Gabriele Mercati. Il programma prevede la ripresa delle attività anche per le formazioni Under 17 e Under 15 fissata per mercoledì. Questo il commento del responsabile del settore giovanile Menozzi: "L’inizio della stagione rappresenta sempre un momento speciale, caratterizzato da entusiasmo e voglia di mettersi al lavoro. La parola chiave è continuità: nonostante alcuni cambiamenti all’interno degli staff, la conferma delle guide tecniche testimonia la bontà del percorso intrapreso".

Ecco i nomi che comporranno gli staff del settore giovanile biancorosso per la stagione 2025/2026. Under 19: coach Rossetti (assistenti Iemmi e D.Consolini). Under 17: coach G.Consolini (Bertolini e Colli). Under 15: coach Menozzi (Colli). Preparatori: Mercati e Verzellesi. Fisioterapista Reggiani. Dirigente accompagnatore: Crotti; consulenza medica: Lancellotti.