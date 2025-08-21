È un mancino del 2007. Con l’Inter c’è l’accordo

Incassato il sì dell’attaccante Novakovich – che arriva a titolo definitivo dal Venezia con un contratto biennale (oggi l’annuncio) – la Reggiana adesso è alla ricerca due esterni di fascia. A destra c’è un ballottaggio aperto tra Missori e Jallow, ma con dinamiche molto diverse all’orizzonte.

Il primo è un classe 2004 che il Sassuolo ha ‘promesso’ in prestito ai granata, mentre il secondo (classe 1998, in uscita dal Brescia) diventerebbe di proprietà del club e rappresenterebbe una sorta di ‘investimento’. La trattativa con i neroverdi – ormai diventata un ‘tormentone - sta andando troppo per le lunghe, mentre Dionigi ha immediatamente bisogno di alternative all’altezza soprattutto sulle corsie, molto sfruttate dal tipo di gioco proposto dall’ex bomber di Reggina e Napoli. Si attenderà quindi ancora qualche giorno, ma se con il Sassuolo – che nell’affare vorrebbe inserire anche il centrocampista Caligara – non si dovesse trovare la ‘quadra’ , allora Fracchiolla punterebbe con decisione sulla freccia di origine svedese. L’ex Brescia ha già all’attivo 78 presenze e 3 gol in Serie B che si sono aggiunte alle 75 (con 2 reti) accumulate con la maglia del Goteborg (Serie A svedese).

Per la fascia mancina il nome nuovo è invece quello di Matteo Cocchi, talentino classe 2007 dell’Inter (attualmente nella squadra Under 23 dei nerazzurri che milita in Serie C). Tra le parti c’è già un accordo di massima e l’impressione è che se non ci saranno colpi di scena (mai da escludere negli ultimi giorni di mercato…) nei prossimi giorni si arriverà la fumata bianca. Sull’out di sinistra si potrebbe quindi innescare una sorta di ‘derby’ tutto milanese con l’ex rossonero Bozzolan, autore di un ottimo precampionato e attuale ‘titolare’ del ruolo, che si dividerebbe i compiti con un altro giovane di prospettiva.

Il budget fin qui è stato gestito con oculatezza e questo potrebbe permettere di far arrivare alla corte granata ancora un paio di rinforzi. Sul taccuino ci sono infatti anche un centrocampista ‘fisico’ e molto probabilmente un altro attaccante. L’attuale ds della ‘Regia’ è considerato un grande esperto anche di Serie C e potrebbe piazzare un blitz a sorpresa, con un giovane ‘puntero’ da prendere a titolo definitivo e poi da lanciare in orbita. Un po’ quello che avrebbe voluto fare con Giacomo Corona, ora al Palermo, che però è stato ‘blindato’ da Inzaghi che ne ha apprezzato qualità in ritiro dopo l’ottima stagione al Pontedera (11 reti e 6 assist).

Al capitolo uscite, invece, si registra la cessione del difensore Stramaccioni che passa al Trapani mentre l’Avellino ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex granata Fontanarosa e il Bari ha piazzato il ‘colpo’ Castrovilli.