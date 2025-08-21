Ecco le avversarie di Puianello e Scandiano

Definiti i roster per la stagione sportiva ormai alle porte, la Chemco Puianello e l’Aluart Scandiano (nella foto Nicole Bonacini) hanno scoperto le avversarie per il campionato in partenza il primo weekend di ottobre, con soste per le festività natalizie e pasquali, due turni infrasettimanali in programma il 29 ottobre e il 18 febbraio 2026 e giornata conclusiva il primo fine settimana di maggio.

Confermata la formula del girone unico regionale per la regular-season, le due formazioni reggiane, si troveranno di fronte: Valtarese, Cavezzo, Peperoncino Basket, Rimini, San Lazzaro, Pall. Vigarano, Magik Rosa Parma, Capra Team Ravenna, Walnut Noceto, Virtus Cesena, Via Rosa Ferrara, Fiorenzuola, Sisters Piumazzo e Royal Vigarano.

L’ultima classificata retrocede in serie C mentre la penultima e la terzultima si sfideranno in una serie playout per decretare la seconda squadra che scende di categoria.

Per le parti alte della classifica, si torna invece ai playoff: le prime quattro staccano il pass per la final-four regionali che si disputeranno in un concentramento unico nel weekend del 9-10 maggio e solo in un secondo tempo verranno rese note quante squadre accederanno alla fase finale per la promozione in A2, sicuramente due ma verosimilmente saranno tre.

Cesare Corbelli