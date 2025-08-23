Federici, Valsa da scoprire: "La concorrenza stimola"

La concorrenza con Perry sarà elevata, sia in termini di qualità dei giocatori sia in termini di sgomitate per prendersi un posto da titolare. Una presenza nel sei più uno iniziale che, in ogni caso, dipenderà anche dallo stato di forma degli schiacciatori e quindi dalle rotazioni tra italiani e stranieri che saranno ‘imposte’ da Porro, Bento, Davyskiba e Massari. "Sono scelte che però non spettano a me", racconta serafico Filippo Federici, libero di una Valsa Group che si sta allenando già a ritmi alti, ieri nella cornice della piscina del David Lloyd Club. "Le sedute in piscina sono propedeutiche al salto – racconta il libero lo scorso anno titolare e quest’anno un piccolo gradino dietro a Luke Perry, neo acquisto di Modena –. Il percorso che abbiamo appena iniziato sta andando bene e sicuramente stiamo lavorando sodo già da subito".

Come ogni inizio di stagione, questa è la parte più dura?

"Beh all’inizio si fatica, lo sappiamo, ma stiamo costruendo una base da portarci dietro tutto il campionato. Ma non c’è solo il lavoro fisico, è anche un momento di aggregazione per stringere rapporti e nuove amicizie, consolidare il gruppo".

Ci saranno due liberi titolari quest’anno? Lei è comunque rimasto…

"Sono contento di essere rimasto e credo che sarà un anno in cui potrò crescere ancora di più, con un ruolo forse diverso da quello della stagione scorsa. Lo prendo come uno stimolo, un modo diverso di vivere il percorso rispetto a tutte le altre annate che ho fatto sin qui".

Tante combinazioni tra italiani e stranieri, ci saranno varie opzioni per cambiare anche nel corso della partita?

"Questo non spetta a me deciderlo, quindi vedremo come andrà il lavoro e come si svolgerà la stagione, tante cose si scopriranno e si decideranno strada facendo".

Modena dove potrà collocarsi sulla griglia di partenza?

"Oddio, difficile fare un pronostico ora, alcuni compagni dobbiamo ancora conoscerli, molti sono nuovi ma non saprei sbilanciarmi ora come ora".

Giuliani ha messo come primo focus la ricezione, voi liberi sarete ancora più importanti?

"Sicuramente è un aspetto fondamentale e sul quale possiamo lavorare intensamente sin da subito dato che siamo già presenti tutti e due, sia io che Perry. Penso che ripartire dal primo tocco, quello che fa partire l’azione, sia un focus imprescindibile per costruire poi il nostro gioco".