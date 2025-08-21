Giorgi, primo trionfo con Rubiera. Baldini: "Giulia farà molto bene"

Entriamo in casa Corradini Excelsior Rubiera nel corso di una stagione dove atleti e atlete dei fratelli Benati stanno facendo ottime cose. Partiamo da un nome nuovo e da una vittoria: Giulia Giorgi, perugina classe 1999, ha vinto una gara su strada di km 10,1 a Torgiano, nel perugino, portando in alto proprio i colori della Corradini ove è tesserata da quest’anno, dopo 20 anni di militanza nelle società di Perugia. Di questa new entry abbiamo chiesto a Stefano Baldini. "Giorgia la conoscevo da quando era ragazzina e gravitava nei raduni delle nazionali giovanili su distanze di mezzofondo veloce come gli 800. Poi ha allungato il tiro, a novembre scorso è diventata mamma e mi ha chiesto di allenarla. Ovviamente a distanza, con un piano di allenamenti che lei svolge nella sua città. Ci ha cercato lei, come del resto tanti altri: a volte passa anche da Rubiera per un test di valutazione. Su strada ha 35’47’’ sui 10000 metri e 17’37’’ sui 5000. Credo che da settembre potrà fare molto bene, in pista o su strada. Sarà un preludio per pensare a distanze più lunghe l’anno prossimo sino alla maratona? Vedremo. Maratona in cui dovrebbe esordire quest’anno a Firenze un’altra ragazza tesserata con noi, Enrica Bottoni". E già che siamo in linea con Baldini, è ovvio chiedergli come sta Sara Nestola, dopo la rinuncia alla mezza delle Universiadi (poteva vincere la gara) e soprattutto alla maratona dei mondiali di Tokyo a causa di un infortunio osseo. "Sara si è fermata soprattutto a titolo precauzionale anche se il problema c’era. Lo staff medico le ha consigliato cinque, sei settimane di stop dalla corsa con attività alternativa e ormai è guarita. Proprio domani farà una risonanza, se sarà tutto okay riprenderà a correre dalla prossima settimana".

Un’estate di corsa l’hanno fatta le "Pink Ambassador" di Fondazione Veronesi, con il gruppo di lavoro di Reggio e Modena, seguito dal tecnico Monica Bondioli. Allenamenti al campo di Rubiera, ma anche gare per portare direttamente il loro messaggio di sensibilizzazione verso la ricerca scientifica e prevenzione dei tumori femminili. Il tutto sempre con la grande determinazione e il sorriso che le contraddistingue, al punto che la loro presenza colorata e festosa è molto apprezzata dagli stessi organizzatori. Ma le "Pink Ambassador" sono anche e soprattutto delle atlete, tutte regolarmente tesserate Fidal con la Calcestruzzi Corradini Excelsior, che si preparano per il loro obiettivo stagionale, la partecipazione alla Maratona di Palermo il prossimo 16 novembre.

E per chiudere, ecco i nuovi corsi che la Corradini Rubiera organizza dall’8 settembre con prime lezioni di prova: se piaceranno, le scuole elementari si alleneranno il lunedì e venerdì e le scuole medie il martedì e giovedì, sempre dalle 17. S’inizia giocando, pensando magari a dove sono arrivati Stefano Baldini o Zaynab Dosso: forse lo sognavano da bambini, ma negli anni il sogno è divenuto realtà.