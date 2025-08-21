Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Calcio
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CalcioGli uomini di Dionigi. Rosa rinnovatissima. C’è molta curiosità
21 ago 2025
GIUSEPPE MAROTTA
Calcio
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Speciali
  3. Calcio
  4. Gli uomini di Dionigi. Rosa rinnovatissima. C’è molta curiosità

Gli uomini di Dionigi. Rosa rinnovatissima. C’è molta curiosità

Tanti giovani e quasi tutti di proprietà come vuole la nuova filosofia. Poche conferme ma di spessore come Portanova e Rozzio.

Tanti giovani e quasi tutti di proprietà come vuole la nuova filosofia. Poche conferme ma di spessore come Portanova e Rozzio.

Tanti giovani e quasi tutti di proprietà come vuole la nuova filosofia. Poche conferme ma di spessore come Portanova e Rozzio.

Per approfondire:

Ormai i tifosi granata si sono abituati: ogni estate la rosa della Reggiana cambia profondamente. Quattro allenatori negli ultimi tre anni (in C Diana, poi Nesta, Viali e Dionigi), e girandola di direttori sportivi con Goretti, Pizzimenti e ora Fracchiolla. Mettiamoci anche i vari giovani in prestito e i contratti brevi, e il perché è presto detto. Intanto è cambiata la filosofia rispetto ai diversi prestiti degli ultimi anni: tanti arrivi a titolo definitivo, con molti contratti biennali e alcuni anche superiori ai due anni. Soltanto due i prestiti annuali, ma chiaramente va evidenziato come manchi ancora oltre una settimana alla chiusura delle porte del calciomercato e nelle ultime ore sicuramente accadrà più di qualcosa sia in entrata che in uscita.

Ad oggi questa è la rosa a disposizione di Davide Dionigi, che predilige un 3-4-2-1 dinamico. Ha, in effetti, a disposizione giocatori eclettici e c’è anche la possibilità di variare modulo, magari a gara in corso. In porta una piccola rivoluzione: niente più Bardi e fiducia al 2005 Motta, patrimonio societario che sarà affiancato dal 35enne Seculin (con Sposito ceduto al Trapani). In difesa rinnovi d’obbligo per Rozzio e Libutti, mentre i nuovi sono Bonetti, Papetti, Bozzolan e Quaranta. La novità? Nessun prestito, ma tutti di proprietà e con biennali (come Papetti e Quaranta) o addirittura triennali (come per il 2004 Bozzolan). Confermati Meroni, Sampirisi, mentre Stramaccioni è andato a Trapani. In Francia Nahounou, ceduto al Nancy, in prestito al Forlì Cavallini, non confermati Brekalo e Fiamozzi.

A centrocampo ha salutato Kabashi, ed è forse proprio questo il reparto con più novità (e non sono ancora finite). Ecco Basili, Vallarelli, Bertagnoli, Rover, Maisterra e Mendicino. Tutti con contratti pluriennali, eccezion fatta per Maisterra (un anno) e Mendicino, in prestito per una stagione dall’Atalanta. Confermati i "gioielli" Reinhart, Girma e Portanova, e un ritrovato Stulac che sarà per un altro anno di prestito dal Palermo. Urso al momento è in rosa.

Anche l’attacco è in grande evoluzione: rimasti il duttile Marras e il punto di riferimento Gondo, mentre arriva in prestito per un anno dal Verona il talento di Tavsan, e nel giro della prima squadra ci sono Cavaliere e anche Contè. Nelle ultime ore ecco il colpo Andrija Novakovich, dal Venezia. Contenderà la maglia da titolare a Gondo, e potrebbe diventare anche qualcosa in più. Hanno salutato Vido e Pettinari, così come Varela (stavolta cessione a titolo definitivo, all’Arezzo).

Tra le operazioni degli ultimi giorni ci si aspetta un esterno destro in entrata, con Missori del Sassuolo in pole position, ma occhio anche a Corazza del Bologna, Dembelè del Torino e l’ex Brescia ora svincolato Jallow. Occhio, però, anche ad altri movimenti per esempio a centrocampo: Iannoni del Sassuolo sarebbe gradito in prestito, così come Caligara sempre dei neroverdi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata