Guiebre titolarissimo, Varela-gol solo fuori

di Giuseppe Marotta

"Io spesso vado sui numeri". Quante volte lo ha detto mister Aimo Diana in conferenza stampa? In effetti andare a scavare tra le statistiche della Reggiana modello 2022-2023, è un esercizio utile per chi magari non ha seguito da vicino la squadra e ne volesse capire la grande forza.

Banale partire dai punti conquistati, o dai gol fatti e subiti. Ci sono numeri che fanno riflettere.

La Reggiana è stata capace di infilare una striscia di 16 gare senza sconfitte di fila. Quasi un girone. Dall’1-1 di Carrara al 2-0 sul Fiorenzuola. Zero kappao dal 24 ottobre al 4 febbraio: sono 103 giorni.

Sono 30 i giocatori impiegati almeno per almeno un minuto da Aimo Diana (di cui tre portieri, quindi 27 di movimento) e 15 sono andati a segno: il 55%.

Più di un giocatore su due della rosa è andato a segno. Va detto che nei 27 sono compresi giocatori come Orsi e Chiesa che hanno giocato rispettivamente soltanto 14’ e 49’.

Diciamo che dei giocatori utilizzati con frequenza non hanno trovato il gol soltanto Cigarini, Libutti, Rossi e Luciani.

Due i giocatori in doppia cifra (Pellegrini e Lanini con 10), quindi gol ben distribuiti in tutti i reparti.

Prima abbiamo parlato di minutaggi: il re della classifica è Guiebre (foto al centro) con 2908’. Per lui 34 presenze: 33 da titolare (e per ben 28 volte ha giocato 90 minuti!) una da subentrante (a Fiorenzuola). Ne ha saltate solo 4 tra una squalifica, la nazionale e qualche acciacco.

Inamovibile anche Nardi, che insegue con 2501’ giocati. Paradossali i dati di Kabashi (foto a sinistra): è il più sostituito (21 volte) e il più ammonito (10). Non cifre idilliache, viste così, ma sono un inganno, solo un paradosso dei tanti che esistono nel calcio. In realtà il peso specifico di “Kaba” in questa promozione è alto. Con Nardi e Guglielmotti è il “non attaccante” ad aver segnato di più (5 reti).

Da questa tabella si evincono alcune caratteristiche: la “cazzimma” campana di Laezza emerge nelle tre espulsioni rimediate, ma anche per colui che è stato indicato dalla “triade” Salerno-Goretti-Diana come uomo copertina dell’anno (visto che ha alle spalle 5 pesanti infortuni alle ginocchia ed è esempio di stoicismo) è stata una grande annata.

Sono 20 le reti inviolate: dato che ci ricorda la miglior striscia di imbattibilità di Venturi (890’, nella foto). L’arma letale dalla panchina è stata la velocità di “Momo” Varela: 4 gol, tutti in momenti delicati (e lontano da Reggio). L’esordiente tra i professionisti ha timbrato a Lucca, Cesena, Rimini, e Pesaro.

E ancora: la quasi equa divisione tra punti in casa e in trasferta (41 contro 40), i numeri dei fans sui social in crescita, la partecipazione allo stadio d’altra categoria, i tre errori dal dischetto di cui due consecutivi.

La stagione della ‘Regia’ è stata un’altalena. Poteva terminare con un tonfo, invece è finita con un volo lassù, dove tutti volevano arrivare.

Per quanto riguarda il pubblico, la media spettatori delle gare casalinghe è di 5.755, esclusa l’ultima con l’Imolese: la festa promozione, con i suoi 14.829 spettatori ha inevitabilmente alzato la media, ’inquinando’ la media delle altre diciotto partite.