I baby iniziano con una sconfitta

AVELLINO
3
REGGIANA
2
AVELLINO: Barone; Catalano (18’st Manuzzi), Mellino, Volpe, Manzo; Amiranda, Giunto, Santoro (18’st Attanasio); Di Costanzo; Antoci (1’st Boudaas), D’Onofrio. A disp.: Margiotta, Fontanella, Pastore, D’Auria, Vignoli, Napoletano, Pignatelli, Donato. All.: Molino
REGGIANA: Cacciamani; Agnesini, Silipo, Ferretti (41’pt Carpi), Gilli; Turchi, Alizoni, Benson; Fanari, Banse (8’st Omoruyi), Giorgio (8’st Bellicchi). A disp.: Costi, Obeng, Viti, Miceli, Ciobanu, Pirruccio, Dionigi. All.: Turrini
Arbitro: Liott (Ciannarella e Chianese)
Reti: Santoro (A) al 3’pt, Giorgio (R) al 5’pt, Volpe (A) al 20’pt, Di Costanzo (A) al 6’st, Turchi (R) al 21’st.
Note: ammoniti Mellino, Carpi e Gilli.
Termina qui il percorso della Reggiana Primavera nella Coppa Italia di categoria: i granata di Francesco Turrini contro l’Avellino hanno giocato una buona gara, andando subito sotto ma riprendendola immediatamente sul pareggio già al 5’ con una rete di Giorgio.
Al nuovo vantaggio dei campani, sul 2-1, i locali hanno trovato anche il tris, ma Turchi al 66’ ha riportato ad un solo gol lo scarto.
Nel finale occasione per il 3-3, ma il portiere biancoverde Barone ha detto di no.
Ora testa al campionato, prendendo quanto di buono visto in questa prova di Coppa.
Il debutto in campionato sabato 13 settembre a Brescia, e poi il 20 settembre ecco l’esordio in casa, sul sintetico del Santos, ospitando l’Albinoleffe.