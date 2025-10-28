I giovani talenti crescono. E l’Under 18 sogna. Zanetti: "I risultati sono una conseguenza"

"Il risultato non è un obiettivo, è una conseguenza. Una conseguenza di quello che mettiamo in campo ogni giorno, in allenamento, prima che in partita. E quello che mettiamo noi, è davvero tanto".

Mister Gianluca Zanetti si gode la sua squadra Under 18 che veleggia nei primi posti della classifica, quinta ad appena tre punti dalla vetta.

"A quello non guardo. Quello che conta è fare di tutto per aiutare i ragazzi a migliorare. L’obiettivo è lasciarli liberi di esprimersi al meglio delle loro potenzialità".

Quali potenzialità vede?

"Quelle di un gruppo che migliora giorno dopo giorno, spinto dalle motivazioni di chi mette tutto se stesso in quello che fa".

A 17 anni, arrivati a quel livello, è legittimo sognare.

"Certo, ma con criterio. Dico sempre che il calcio deve avere la priorità tra le non priorità. Intendo dire che a quell’età prima ci sono la scuola e la famiglia. Poi è giusto pensare al calcio col maggior impegno possibile. Non mi riferisco solo al comportamento in campo, ma anche al modo di essere e di vivere fuori dal terreno di gioco. Tutta la routine giornaliera ti può spingere a performare al meglio".

Dando il massimo, gli errori capitano.

"Sono fisiologici e anche di più: sono utili. Perché dagli sbagli si impara tanto. Non mi interessano gli errori, siamo qui per correggerli. A fare la differenza è il contesto nel quale vengono commessi. Se sbagli perché stai provando ad alzare l’asticella, benissimo così".

Ha tutto per sorridere.

"Spero che il trend si mantenga il più a lungo possibile. In effetti poter lavorare a Cesena è un privilegio, lo dicono sempre anche ai ragazzi: avete una grande fortuna, capitalizzatela".

In tanti lo stanno facendo. David Marini è stato convocato con la nazionale Under 17.

"Andrà a fare i mondiali, se lo merita, per l’atleta e la persona che è. Io lo sto allenando da quest’anno, la sua convocazione è un successo di tutto il settore giovanile".

Venite dalla sconfitta 3-2 contro l’Inter.

"Credo che sia stata una delle nostre migliori partite. Eravamo andati sotto 1-0, siamo riusciti a pareggiare e poi a superarli, sull’1-2. Poi due leggerezze ci hanno punito. Ma è giusto dire che siamo usciti a testa alta".

Una delle caratteristiche del settore giovanile bianconero è la continuità con la quale si forgiano talenti.

"Non abbiamo un bacino come quello che possono avere squadre del calibro dell’Inter, ma lavoriamo sul territorio, con tantissimo impegno e professionalità. E’ una caratteristica di questo club, da sempre. L’attenzione verso il vivaio paga tanto".

E’ presto per pensare alla prima squadra?

"Davanti c’è la Primavera, ovviamente. Ma anche i nostri ragazzi si stanno avvicinando. In fretta e con pieno merito".