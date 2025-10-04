I grandi eventi al ’Manuzzi’ sono di casa. Nuovo match dell’Under 21, c’è pure Berti

Ci risiamo. Per fortuna. L’Orogel Stadium Dino Manuzzi si conferma anche quest’anno come ‘casa’ designata in occasione di grandi eventi sportivi. Alle porte dell’impianto cesenate infatti il 10 ottobre tornerà a bussare la Nazionale Under 21 che alle 18.15 affronterà la Svezia nella la terza gara delle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo l’Europeo. Tra i convocati confermato il bianconero Berti.

"Non credo – riflette il vicesindaco e assessore allo sport Christian Castorri – che sia un caso che da qualche tempo a questa parte la Nazionale almeno una volta all’anno programmi un evento a Cesena. Sono venute la Nazionale maggiore, l’Under 21 che si appresta a tornare nei prossimi giorni, si sono svolte le finali dei campionati giovanili italiani ed è scesa in campo più volte anche la rappresentativa Azzurra femminile. Restando in ambito femminile poi lo stadio ha ospitato pure la finale di Coppa Italia e la Supercoppa. Il ‘Manuzzi’ è dunque diventato uno dei punti di riferimento per le gare della Federazione". Castorri cita le qualità della struttura, gli spazi, il comfort, la logistica e i servizi di primo piano che la città riesce a mettere a disposizione in occasione dei grandi eventi.

"L’importante operazione di ammodernamento dell’impianto – prosegue il vicesindaco – avvenne in vista degli Europei Under 21 che si disputarono nel 2019: per l’occasione per esempio andammo a collocare i seggiolini in tutti settori e allargammo il campo. La storia del club bianconero che ha sempre disputato campionati importanti (a parte la triste parentesi legata al fallimento), una cinquantina dei quali tra serie A e B, è poi un ulteriore valore aggiunto, in termini di visibilità".

L’Orogel Stadium Dino Manuzzi ha accolto e continua ad accogliere anche iniziative di valore formativo e sociale, come quelle organizzate dagli enti di promozione, senza dimenticare eventi di caratura internazionale come i concerti di Rockin’1000. "Parliamo di una struttura – è la conclusione di Castorri – che rappresenta un fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva locale e regionale. Per questa ragione, e con l’obiettivo di rendere il tempio bianconero sempre più all’avanguardia, nel corso degli anni abbiamo garantito i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lo stadio comunale, tra i primi a livello nazionale interamente coperto, è stato progettato con i massimi standard di sicurezza, di moderna concezione: siamo stati per esempio tra i primi a togliere le barriere di divisione tra campo di gioco e pubblico".