I neroverdi tornano a godersi la A "Ogni gara sarà un’opportunità"

Non è una vigilia come le altre quella che, al Mapei Football Center, precede il 23esimo confronto nel massimo campionato tra Sassuolo e Napoli. Così, confessa un pizzico di emozione anche Fabio Grosso, quando cita "le farfalle nello stomaco", ma l’allenatore neroverde non viene meno al cliché che lo vuole soprattutto "focalizzato, più che sulle sensazioni personali, sull’impegno che ci aspetta". Che non è proprio un impegno qualsiasi, dal momento che riaffaccia il Sassuolo alla massima serie e contro i campioni d’Italia e vede anche lo stesso Grosso – solo tre panchine in A, per lui, in carriera – ritrovare quella categoria dove, aggiunge, "tutti ambiscono di arrivare".

Missione compiuta, fin qua, perché oggi alle 18,30 la massima serie riabbraccia i neroverdi, "e siamo contenti di ricominciare da dove l’anno scorso volevamo arrivare. Ci siamo dentro, si ricomincia e – dice l’allenatore del Sassuolo – proveremo a tenere il filo della stagione scorsa, sapendo che le difficoltà non mancheranno ma che abbiamo le qualità per fare quello che abbiamo in mente". Ovvero un viaggio non da comparse ma da protagonisti: "Serviranno da subito entusiasmo e motivazioni, e sarà importante vivere ogni partita come un’opportunità da sfruttare per continuare a crescere: ai ragazzi ho già detto che affronteremo gare in cui fare il massimo non basterà, forse, a fare risultato, ma che il massimo dovremo farlo sempre".

Il Napoli è senza Lukaku ("ma la forza dei nostri avversari la conosciamo, e l’ampiezza dell’organico garantisce loro le alternative che servono") mentre il Sassuolo paga gli stop di Thorstvedt e Skjellerup, oltre che la squalifica di Iannoni, ed è alla prese con un mercato che altro aggiungerà al gruppo a disposizione del tecnico. Il quale dice di aver lavorato, ovviamente, "sul gruppo che c’è", ma non nasconde di aspettarsi altro da qui al primo settembre, data in cui si chiuderà la finestra estiva del mercato, anche considerato che, rispetto alla stagione scorsa, "il livello si alza".

Così, registrato l’arrivo di Vranckx a rafforzare la mediana, Grosso fa capire di aspettarsi a breve anche quello di Nemanja Matic, "di cui non parlo volentieri perché non è ancora ufficiale, ma se arriva potrà darci una mano". Altre, di mani al Sassuolo neopromosso, le daranno altri nuovi che chissà se vedremo in campo già oggi – il ‘borsino’ della vigilia ne da’ certi almeno due dal 1’, ovvero Konè e Walukiewicz – ma l’impressione è che Grosso darà continuità a quanto fatto in precampionato. Augurandosi, dice, "di essere un po’ più cinici di quanto siamo stati finora". Vedremo: nessun dubbio che il Napoli campione d’Italia, alla matricola neroverde, non perdonerà nulla…