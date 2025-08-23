Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Calcio
Calcio"I rossoblù possono stare in alto. La Coppa Italia non è un caso"
23 ago 2025
MASSIMO VITALI
Calcio
"I rossoblù possono stare in alto. La Coppa Italia non è un caso"

Ulivieri celebra Italiano: "Ha dato un’identità alla squadra". E sul club: "L’Europa è la sua dimensione" .

Dal ritiro di Valles al successo nel trofeo di Mallorca: trenta giorni di tanto lavoro. Dopo l’addio di Motta, il gruppo deve metabolizzare le idee di mister Italiano.

di Massimo

Vitali

"Dove lo colloco quest’anno il Bologna? Per stare un po’ rimpiattato ti dico che lo metto subito a ridosso delle grandi. Zitto zitto, quatto quatto e poi si sta a vedere...".

Renzo Ulivieri, in arte Renzaccio, trent’anni fa era impegnato nella missione di riportare il Bologna di Giuseppe Gazzoni nel calcio che conta facendogli fare il doppio salto dalla C alla A. Missione (stra)compiuta. Ulivieri, oggi c’è un Bologna che fa l’Europa League.

"Perché questa è la dimensione del club di Saputo: ricco a livello finanziario e ricco di idee. E questa è anche la dimensione della città, che aveva un’enorme voglia di calcio con me in serie C quando si giocava il derby col Crevalcore, figurarsi oggi".

Qual è il segreto dei successi attuali?

"La solidità del club, la bravura di Sartori, il lavoro di Italiano. Prima cosa: il Bologna sa scegliere gli allenatori, perché negli ultimi anni li ha indovinati tutti. Seconda cosa: Sartori sa scegliere i calciatori, lo dice la sua storia".

E Italiano ha fatto un capolavoro.

"Sì, ma non mi piace quando sento dire che portando il Bologna a vincere una Coppa Italia ha fatto un miracolo. Italiano semplicemente ha fatto quello che è normale per un allenatore del suo calibro e con le sue caratteristiche. Ha costruito una squadra molto razionale, le ha dato un’identità e ha sfruttato al meglio i giocatori per quelle che erano le loro caratteristiche. In estrema sintesi: ha fatto l’allenatore".

E lei che dal 2006 è il presidente dell’Associazione Allenatori gongola.

"A Coverciano facciamo tutti un grande lavoro per formare i tecnici. La base è buona, noi diamo solo loro una grande mano".

Immobile e Bernardeschi daranno una grande mano quest’anno al Bologna?

"Parto da Immobile: le sue qualità sono fuori discussione. Poi uno può chiedersi: sarà ancora l’Immobile dominante degli ultimi quindici anni? Ma se lo ha scelto il Bologna bisogna fidarsi: anche perché, per caratteristiche, è il centravanti giusto per questa squadra. Va in profondità, va incontro alla palla e crea spazi per gli inserimenti degli altri: è un nove di gol e di manovra. E nel dubbio ha un allenatore che ha dimostrato di saper migliorare i giocatori con cui lavora".

Bernardeschi?

"Quanti anni ha, trentuno? Le carriere dei calciatori oggi si sono allungate, ma se vuole tornare a incidere ad alti livelli non gli restano così tanti anni. Però ha una fortuna: essere arrivato a Bologna, che è il posto migliore per tornare grandi".

Che cosa ha pensato il 14 maggio all’Olimpico quando ha visto il Bologna schiantare il Milan nella finale di Coppa Italia?

"Ho pensato che è stata la vittoria del noi sull’io, grazie a un pressing alto feroce e alla scelta, coraggiosa, di accettare la parità numerica dietro. Guardando i trentamila bolognesi in curva invece ho ripensato ai centocinquanta che mi erano venuti a trovare a San Miniato ad aprile, bussando alla porta di casa, quando il Bologna giocava a Empoli. Si capisce anche da queste cose perché Bologna è davvero speciale".

© Riproduzione riservata