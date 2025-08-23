"I rossoblù possono stare in alto. La Coppa Italia non è un caso"

di Massimo

Vitali

"Dove lo colloco quest’anno il Bologna? Per stare un po’ rimpiattato ti dico che lo metto subito a ridosso delle grandi. Zitto zitto, quatto quatto e poi si sta a vedere...".

Renzo Ulivieri, in arte Renzaccio, trent’anni fa era impegnato nella missione di riportare il Bologna di Giuseppe Gazzoni nel calcio che conta facendogli fare il doppio salto dalla C alla A. Missione (stra)compiuta. Ulivieri, oggi c’è un Bologna che fa l’Europa League.

"Perché questa è la dimensione del club di Saputo: ricco a livello finanziario e ricco di idee. E questa è anche la dimensione della città, che aveva un’enorme voglia di calcio con me in serie C quando si giocava il derby col Crevalcore, figurarsi oggi".

Qual è il segreto dei successi attuali?

"La solidità del club, la bravura di Sartori, il lavoro di Italiano. Prima cosa: il Bologna sa scegliere gli allenatori, perché negli ultimi anni li ha indovinati tutti. Seconda cosa: Sartori sa scegliere i calciatori, lo dice la sua storia".

E Italiano ha fatto un capolavoro.

"Sì, ma non mi piace quando sento dire che portando il Bologna a vincere una Coppa Italia ha fatto un miracolo. Italiano semplicemente ha fatto quello che è normale per un allenatore del suo calibro e con le sue caratteristiche. Ha costruito una squadra molto razionale, le ha dato un’identità e ha sfruttato al meglio i giocatori per quelle che erano le loro caratteristiche. In estrema sintesi: ha fatto l’allenatore".

E lei che dal 2006 è il presidente dell’Associazione Allenatori gongola.

"A Coverciano facciamo tutti un grande lavoro per formare i tecnici. La base è buona, noi diamo solo loro una grande mano".

Immobile e Bernardeschi daranno una grande mano quest’anno al Bologna?

"Parto da Immobile: le sue qualità sono fuori discussione. Poi uno può chiedersi: sarà ancora l’Immobile dominante degli ultimi quindici anni? Ma se lo ha scelto il Bologna bisogna fidarsi: anche perché, per caratteristiche, è il centravanti giusto per questa squadra. Va in profondità, va incontro alla palla e crea spazi per gli inserimenti degli altri: è un nove di gol e di manovra. E nel dubbio ha un allenatore che ha dimostrato di saper migliorare i giocatori con cui lavora".

Bernardeschi?

"Quanti anni ha, trentuno? Le carriere dei calciatori oggi si sono allungate, ma se vuole tornare a incidere ad alti livelli non gli restano così tanti anni. Però ha una fortuna: essere arrivato a Bologna, che è il posto migliore per tornare grandi".

Che cosa ha pensato il 14 maggio all’Olimpico quando ha visto il Bologna schiantare il Milan nella finale di Coppa Italia?

"Ho pensato che è stata la vittoria del noi sull’io, grazie a un pressing alto feroce e alla scelta, coraggiosa, di accettare la parità numerica dietro. Guardando i trentamila bolognesi in curva invece ho ripensato ai centocinquanta che mi erano venuti a trovare a San Miniato ad aprile, bussando alla porta di casa, quando il Bologna giocava a Empoli. Si capisce anche da queste cose perché Bologna è davvero speciale".