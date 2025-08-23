Ieri la firma di Vranckx. Prestito con diritto

È il settimo volto nuovo del Sassuolo, e arriva a rafforzare il centrocampo dal Wolfsburg. In serata il Sassuolo ha ufficializzato l’ingaggio di Aster Vranckx (nella foto), centrocampista belga di 22 anni che sbarca in neroverde in prestito con diritto di riscatto. Il suo è un ritorno – 9 ‘gettoni’ nel Milan del 2022/23 – che lo riallaccia a quella serie A di cui, evidentemente, Vranckx aveva una certa nostalgia dopo due stagioni e 38 presenze in Bundesliga. Il suo arrivo – ieri visite mediche e firma sul contratto che ne fa un giocatore del Sassuolo almeno fino a giugno – libera uno tra Ghion e Iannoni, che hanno mercato in B e probabilmente partiranno. Wranckx, che ha tra l’altro importante esperienza internazionale – 22 presenza col Belgio, tra under e nazionale maggiore – invece, arriva.

