Ieri test con il Cosmos giocato a porte chiuse

Il Rimini si allena al ’Neri’, ma le porte restano rigorosamente chiuse. Così, lontano da occhi indiscreti e soprattutto dalle contestazioni dei tifosi, ieri i biancorossi hanno giocato un’amichevole contro la squadra sammarinese del Cosmos. Match che si è chiuso sul 2-1 per la squadra di mister Braglia (niente marcatori, sarebbe stato chiedere troppo). Un test per preparare nel migliore dei modi i novanta minuti che, in qualche modo, capitan De Vitis e compagni giocheranno sabato sera, prima di campionato, proprio sul sintetico del ’Neri’ contro il Gubbio (calcio d’inizio alle 21). Impossibile anche sapere, oltre a chi quell’amichevole l’ha giocata, anche chi non potrà esserci per la prima di campionato perché non ancora al meglio della condizione fisica (sicuramente out il portiere Vitali). Chissà se qualcuno batterà un colpo prima del match contro il umbri.