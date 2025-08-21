Il blitz salvezza a Modena è la partita top

Terzo campionato di fila in Serie B. Non succedeva dai primi anni ‘90. Abbiamo scelto una partita della Reggiana da ricordare per ognuno degli ultimi 10 anni di cadetteria.

Stagione 1989/90 REGGIANA-PADOVA 4-0 (12’, 59’ e 77’ rig. Silenzi, 22’ S. De Agostini) Entusiasmo alle stelle, la Regia ritrova la B dopo 6 anni. Contro il Padova comanda "Pennellone" Silenzi con una tripletta, capocannoniere con 23 centri (finirà in A al Napoli). Granata settimi.

Stagione 1990/91 REGGIANA-COSENZA 7-4 (2’ Marino, 9’ e 22’ rig. Marulla, 34’ Bergamaschi, 39’ e 90’ Ravanelli, 45’ e 87’ Morello, 47’ Melchiori, 77’ Ferrante, 85’ Gazzaneo) Chi c’era la racconta ancora ai nipoti. Regia sotto di 3 gol dopo 22’. Poi spettacolo puro, sette reti granata con Ravanelli e Morello mattatori. Ancora un settimo posto finale.

Stagione 1991/92 REGGIANA-MODENA 3-1 (18’ Provitali, 52’ Ravanelli, 67’ Bertoni, 68’ Scienza) Il "Mirabello" ribolle di passione. Provitali prova a rovinare la festa ma Ravanelli avvia la riuscita "remuntada". Granata in zona promozione, poi un opaco girone di ritorno ed è 7° posto per il terzo anno di fila.

Stagione 1992/93 REGGIANA-CREMONESE 2-1 (74’ Pacione, 77’ rig. Sacchetti, 88’ Pedroni) C’è Marchioro in panchina per la prima storica promozione in A. Tra tante domeniche di gloria (vedi 4-0 al Verona), lo scontro diretto vinto con la Cremonese. Alla fine granata primi (+2 sui grigiorossi).

Stagione 1995/96 REGGIANA-VENEZIA 3-0 (8’ e 15’ Strada, 29’ rig. Paci) Sette match senza vittorie, scricchiola la panchina dell’esordiente Ancelotti. Il fantasista Pietro Strada giganteggia, Paci chiude la contesa in meno di mezz’ora. Il mito Marchioro viene purtroppo esonerato dai lagunari, in casa granata invece è la svolta e sarà addirittura serie A.

Stagione 1997/98 TREVISO-REGGIANA 0-5 (11’ Galli, 21’ Sullo, 26’ e 59’ Banchelli, 40’ aut. Susic) Varrella subentra a Oddo, la Regia a Treviso è devastante con Banchelli sugli scudi. Il calcio però è strano, la squadra punta in alto ma si spegne presto e finisce solo undicesima (dietro ai trevigiani).

Stagione 1998/99 VERONA-REGGIANA 2-5 (9’ Cimarelli, 29’, 53’ e 60’ Guidoni, 37’ Sullo, 62’ De Vitis, 89’ Manetti) Terza giornata. Incantano i granata al "Bentegodi". Guidoni fa tripletta. Impossibile prevederlo, ma la stagione, tra caos e cambi in panchina (Varrella, Perotti, Varrella-bis, Speggiorin-Gregucci) finisce con la retrocessione. E Guidoni dopo 7 partite va al Verona e vince il campionato.

Stagione 2020/21 CITTADELLA-REGGIANA 0-3 (2’ Yao, 28’ Laribi, 50’ Mazzocchi) E’ finalmente serie B, 21 anni dopo, che il Covid non permette di vivere da vicino. Rosa non all’altezza, Max Alvini fa quello che può. Alla 24a una grande vittoria in casa del Cittadella, sesto, porta speranza, poi un solo successo nelle restanti 14 partite condannano alla C.

Stagione 2023/24 VENEZIA-REGGIANA 2-3 (20’ Busio, 33’ Pohjanpalo, 45’+1 Portanova, 50’ aut. Altare, 65’ Pieragnolo) Nessuno in B come il Venezia (poi promosso) in casa ma la Regia di Nesta, addirittura sotto di due, gol compie un capolavoro. Portanova pareggia, autogol propiziato da Rozzio, chiude Pieragnolo. Missione salvezza (ampiamente) compiuta.

Stagione 2024/25 MODENA-REGGIANA 2-3 (15’ Portanova, 30’ aut. Rozzio, 43’ aut. Bardi, 70’ Girma, 86’ Gondo) All’inferno e ritorno. Serve una vittoria per continuare a credere nella salvezza e senza nemmeno troppe colpe Dionigi vede i suoi sotto per 2-1. Però Girma e Gondo in modalità-derby proprio non li prendono i gialloblu e allora è estasi granata. E l’epilogo lo ricordate benissimo.