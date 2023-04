"Il cerchio non è chiuso Ora sogno la Serie A"

di Francesco Pioppi

Capitan Rozzio, lei indossa la maglia della Reggiana dall’estate del 2016. Ha vissuto il fallimento, la Serie D, il ripescaggio, i playoff con Alvini… Insomma è il veterano della recente storia granata. Possiamo dire che con la promozione raggiunta ad Olbia si è finalmente chiuso un cerchio?

"Capisco quello che volete dire, ma per me il cerchio non è chiuso perché non voglio pormi dei limiti e continuare a sognare. Ovviamente sperando che ci siano i presupposti contrattuali per andare avanti, ma poniamo che ci siano: nel momento in cui ti accontenti magari blocchi la tua crescita. È ovvio che l’obbiettivo debba essere in primis quello di rimanere il più possibile in categoria, ma perché non sperare di raggiungere addirittura una categoria superiore? Io vorrei chiudere la carriera con questa maglia e spero di avere l’occasione di farlo".

Che significato ha per lei questa promozione?

"È la più importante della mia carriera, ha un sapore particolare. Non che quella di tre anni fa non sia stata bella, ma quest’anno le abbiamo giocate tutte, il pubblico ci ha sostenuto e ha fatto la differenza. Sono convinto che la loro presenza ci avrebbe dato un supporto fondamentale anche l’anno della retrocessione".

In tutti questi anni c’è mai stato un momento in cui ha ‘rischiato’ di andare via da Reggio?

"Direi che nell’estate del fallimento (2018, ndr) c’è stato un periodo in cui l’addio poteva essere un’ipotesi. Mi sono guardato attorno, lo ammetto, ma poi alla fine nessuna soluzione mi convinceva quanto la possibilità di restare e se tornassi indietro rifarei altre mille volte questa scelta".

Quest’anno invece qual è stato il momento della svolta? Forse il 5 a 0 a Fiorenzuola?

"Vi sorprenderò, ma non ero preoccupato dopo quel risultato perché quelle partite lì succedono a chiunque. Se vi ricordate era successo praticamente lo stesso col Carpi nell’anno di Alvini. Non eravamo sotto un treno, perché avevo sempre visto il valore dei miei compagni e la qualità degli allenamenti. Però è chiaro che ci sono stati momenti difficili…".

Quali in particolare?

"Dopo la partita col Cesena abbiamo fatto alcune gare che sembravano stregate, creavamo 4-5 palle gol a gara, ma non la buttavamo mai dentro e gli altri al primo tiro ci segnavano. Dopo la Fermana, quando siamo ritornati padroni del nostro destino, ero sicuro che non avremmo fallito. Confesso che non pensavo che avremmo festeggiato in Sardegna…".

Quanto è stato importante Diana in questo biennio?

"Direi fondamentale. È sempre stato coerente per come si è posto, mai un ciarlatano. Ha un modo di fare tutto suo che forse a volte all’esterno può essere frainteso, ma i risultati gli hanno dato ragione ed è superlativo nella gestione del gruppo. E parliamo di un gruppo con giocatori importanti, ma lui capisce le esigenze dei calciatori e si fa voler bene. Sono bravissimi anche Alessio Baresi (il vice) che è molto preparato nello sviluppo dalle palle inattive e il preparatore atletico Anitua".

Quali errori dovrete evitare in Serie B?

"Dovremo essere sicuramente più scaltri, ma credo che anche il nuovo centro sportivo di cui va dato grande merito alla società e in particolare al presidente Carmelo Salerno potrà darci una bella spinta. Significa avere una casa tutta nostra da condividere con i tifosi che potranno assistere agli allenamenti e caricarci, non è un dettaglio: fa la differenza".

Il patron Romano Amadei ha sempre parole di elogio nei suoi confronti.

"Fa piacere perché è una persona che stimo moltissimo e per cui nutro grande affetto. Ogni volta che lo vede mi viene voglia di abbracciarlo, è come se fosse mio nonno. Ha ancora un’intelligenza brillantissima e i suoi messaggi arrivano sempre a destinazione".

A chi dedica questa promozione?

"In primis alla mia famiglia, quindi alla mia compagna Ilaria e a mia figlia Bianca. Ilaria mi è stata vicina ed è stata comprensiva. Durante una stagione con così tante pressioni, non sempre si ha voglia di parlare, ma lei è stata fantastica. Poi la gioia nella nostra famiglia è sicuramente aumentata da quando c’è Bianca. E poi un pensiero va anche ai miei genitori, a mamma Laura e papà Giancarlo che ha avuto un anno un po’ travagliato".